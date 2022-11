SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaristas que fazem atos de cunho golpista fecharam na noite desta terça-feira (1º) três faixas da rodovia Anchieta (SP-150), na altura dos quilômetros 17 e 18, em São Bernardo do Campo (SP), no sentido litoral. A ação ocorre na véspera do feriado de Finados.

A Ecovias, concessionária que administra a via, confirmou a presença de manifestantes na pista marginal e disse que o tráfego no local está congestionado. A Anchieta forma, com a rodovia Imigrantes, o sistema viário que liga a capital paulista à Baixada Santista.

Desde domingo (30) à noite, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm feito bloqueios em rodovias em todo o Brasil para protestar contra o resultado das eleições.

Derrotado em sua tentativa de reeleição, Bolsonaro se pronunciou na terça à tarde. Disse que "atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral" e que "as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas". Ele condenou, no entanto, "métodos da esquerda", como cerceamento do direito de ir e vir.

Em grupos no Telegram, seus apoiadores entenderam que "nas entrelinhas" o recado do presidente era pela manutenção dos protestos.

Na Anchieta, os manifestantes soltaram fogos de artifícios, carregam bandeiras do Brasil e soam buzinas. Segundo a Ecovias, já há policiamento no local.