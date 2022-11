SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 70 torcedores do Corinthians dispersou golpistas defensores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que bloqueavam um trecho da marginal Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, na noite desta terça-feira (1º).

Vídeos divulgados pelos torcedores mostram carros de bolsonaristas saindo apressados do local após chegada do grupo chamado Somos Democracia.

"Importante dizer que não foi uma ação isolada. Nos últimos anos tivemos uma expansão de consciência e maior participação da rapaziada nos processos políticos", disse Danilo Pássaro, um dos porta-vozes do grupo. "Hoje compreendemos que era importante demonstrar que há gente disposta a defender a vontade da maioria do povo que se expressou nas urnas no último domingo".

Não houve confronto entre as partes. O grupo de golpistas deixou a marginal assim que os corintianos chegaram.

O objetivo do grupo era agir na Castello Branco, mas a decisão de mudar a rota foi tomada por causa da existência de crianças no bloqueio na rodovia.

"A grande verdade é que gostaríamos mesmo que as instituições do Estado estivessem funcionando", afirmou Pássaro. "Esse deveria ser o papel das forças de segurança pública. Se fosse a gente tracando via, a resposta seria outra".

Outra dispersão realizada por corintianos ocorreu em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. "Aqui não vai ter bagunça", diz um torcedor em vídeo logo após a ação.

Também nesta terça, a torcida organizada Galoucura, do Atlético Mineiro, furou bloqueio organizado por golpistas rodoviaBR-381, em Minas Gerais.

Os torcedores estavam a caminho de São Paulo para a partida no Morumbi, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Tags:

SP