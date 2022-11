SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representantes do Ministério Público Federal em Santa Catarina e no Mato Grosso se reúnem nesta quarta-feira (2) com integrantes do Ministério Público estadual e dos governos locais para avaliar a situação dos protestos nas rodovias que cortam os dois estados e discutir estratégias para debelar as manifestações de bolsonaristas inconformados com o resultado das urnas.

SC e MT são, segundo boletim da Polícia Rodoviária Federal, as duas unidades da federação que mais registram pontos de bloqueio e interdições, 35 e 30 ocorrências respectivamente.