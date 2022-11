SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo usou jatos d´água e gás lacrimogêneo para tentar desobstruir bloqueio no trecho da rodovia Castelo Branco, na altura do km 26, em Barueri, nesta quarta-feira (2). Após a ação, os dois sentidos da pista foram liberados e, neste momento, o trânsito voltou a fluir normalmente.

No início da manhã, os bolsonaristas estavam concentrados em duas das três faixas de cada sentido da rodovia. O público é composto por homens, mulheres e crianças vestidos de verde e amarelo. No local, o Hino da Independência tocava repetidamente em uma camionete Hilux.

Após a desobstrução, os manifestantes se concentraram em um ponto à direita da rodovia (sentido São Paulo) e entoaram palavras de ordem como "intervenção federal" e "a nossa bandeira jamais será vermelha". Por volta das 12h, as crianças presentes no início da manhã já haviam deixado o local com responsáveis.

Após confronto, manifestantes ameaçaram novo bloqueio Em uma das concentrações de pessoas, um homem ao microfone pedia ao público para não invadir a faixa liberada ao trânsito.

Durante o confronto, manifestantes sugeriram bloquear de novo o mesmo trecho após um eventual recuo da tropa de choque. Por volta das 11h50, duas faixas de cada sentido estavam liberadas.

"A Polícia Militar esclarece que, com o uso progressivo da força e com medidas proporcionais, tem conseguido fazer a desinterdição das vias, com a prioridade da solução através do diálogo", disse a instituição.

O bloqueio teve início na terça-feira (1º). Os manifestantes chegaram a ocupar as três faixas da pista. Na ocasião, policiais do Batalhão de Choque entraram em confronto com manifestantes que participam de ato antidemocrático.

No entanto, a presença de crianças no protesto golpista fez a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo mudar de estratégia no fim da tarde. Acompanhadas dos pais, muitas estavam logo no início do bloqueio, em frente ao local em que as câmeras de TV estavam posicionadas. Algumas usavam apitos e seguravam a bandeira do Brasil.

Segundo apurou a reportagem, a liderança do movimento tem adotado uma "estratégia ioiô". Na presença da Tropa de Choque, parte dos manifestantes se dispersa e faixas são liberadas para evitar confronto. Depois, sem os policiais, a orientação é bloquear novamente mais pistas.

Veja como está a Castelo Branco, ponto a ponto, às 12h desta quarta Segundo a concessionária CCR

km 26 - região de Barueri (SP)

Recém-liberado pela Tropa de Choque, embora bolsonaristas declarem a intenção de voltar a ocupar a estrada.

Fluxo de veículos leves em ambos os sentidos.

Congestionamento de 1 quilômetro nas duas direções, com tendência de se reduzir

Motorista tem uma opção de desvio no km 28 no sentido capital (Informação presente no painel eletrônico móvel).

km 19 + 700 metros - região de Osasco (SP)

Pista expressa sentido interior totalmente liberada.

Bloqueio total apenas da marginal sentido interior. O reflexo é de 500 metros.

Pistas no sentido capital completamente liberadas.

Km 8 + 500 metros - Castelinho (SP 075) - região de Sorocaba (SP)

Pista sul voltou a ser bloqueada. Interdição total do trecho. Desvios acontecem no km 7 norte e km 10 sul. Reflexos concentrados no local.

