SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de estados com protestos bolsonaristas que contestam sem provas o resultado das eleições presidenciais caiu para 13 na noite desta quarta (2), segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O movimento se enfraqueceu durante o feriado, alcançando seis estados a menos do que na noite de terça-feira (1º).

São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul desinterditaram todas as rodovias, de acordo com informações das PRFs dos estados.

Na noite desta quarta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo pedindo que para seus apoiadores liberarem as rodovias que estão obstruídas. O mandatário diz que outras manifestações, em praças e locais públicas, são "do jogo democrático" e não comenta o teor golpista dos protestos.

"Mas tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição e sempre estivemos dentro das quatro linhas", afirma. "Isso [fechamento de rodovias] não faz parte, no meu entender, de manifestações legítimas. Não vamos perder nossa legitimidade", completa.

Reduto bolsonarista, Santa Catarina é o estado com o maior número de bloqueios, com um total de 37. O Mato Grosso vem na sequência, com 28 registros até o momento.

Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Rondônia também registram protestos de bolsonaristas nesta quarta.

Já o Nordeste, região em que Lula teve quase 70% dos votos, não apresentava mais bloqueios na noite de quarta-feira, segundo a PRF.

O número de interdições também caiu, mas ainda há cerca de 100 pontos no país, frente aos 190 registrados por volta das 21h desta terça-feira. O número chegou a 235 pontos antes do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), na tarde de terça.

Em Santa Catarina, estado que lidera com 37 pontos de interdição, a PRF usou bombas de efeito moral pela manhã para liberar um dos principais trechos da rodovia BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis.

Problemas de abastecimento de combustíveis se agravam nos locais onde ainda há bloqueios, como Santa Catarina e na região de Campinas (SP). Em Santa Catarina, cerca de 70% dos postos estão sem produtos, segundo o sindicato local dos revendedores. Na região de Campinas, Amparo suspendeu a coleta de lixo e Limeira decretou situação de emergência pública.

As mobilizações continuam mesmo após o STF (Supremo Tribunal Federal) ameaçar multar em R$ 100 mil e até prender o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, se não houver medida efetiva da corporação para liberar as vias.

O Supremo intimou governadores e autorizou o uso da Polícia Militar, inclusive em rodovias federais, para liberar as estradas. Também determinou a prisão por flagrante delito das pessoas que estiverem praticando crimes contra o Estado Democrático de Direito.

A PRF já aplicou quase 2.000 multas a motoristas que estão bloqueando as rodovias, em um valor que já ultrapassa R$ 18 milhões.

Na terça, 25 voos no Aeroporto Internacional de São Paulo de Guarulhos foram cancelados por causa de uma manifestação na rodovia Hélio Smidt, que já foi liberada.

VEJA BLOQUEIOS NAS ESTRADAS DO PAÍS



SÃO PAULO

Liberadas:

Castelo Branco, km 26, em Barueri

Castelo Branco, km 19, em Osasco

Transbrasiliana (BR-153), km 63, em São José do Rio Preto, apenas com concentração de manifestantes

Régis Bittencourt (BR-116), km 280, em Embu das Artes

BR-101

Dutra (BR-116), km 446, apenas com concentração de manifestantes

Dutra (BR-116), km 447, Jacupiranga

BR-116, km 159, em Jacareí

R-116, km 92, em Pindamonhangaba, apenas com concentração de manifestantes

BR-116, km 148, em São José dos Campos

SP-075, km 8, em Sorocaba

Raposo Tavares (SP-270), km 101, em Sorocaba

BR-610

BR-116, km 161, em Jacareí

BR-116, km 130, em Caçapava

AMAPÁ

Sem registros

ACRE

Bloqueadas:

BR-317, no km 421, em Boca do Acre

Liberada:

BR-317, no km 300, em Brasiléia

BR-364, no km 31, Acrelândia

ALAGOAS

Liberada:

BR-101, km 138, em São Miguel dos Campos

AMAZONAS

Bloqueadas:

BR-230, km 430, em Manicoré, apenas veículos de emergência e oficiais passam

Liberada:

BR-174, km 884, em Manaus

R-230, km 642, em Humaitá

BR-230, km 618, em Humaitá

BR-230, km 215, em Apuí

BAHIA

Liberada:

BR-101, km 506, em Itabuna, bloqueio total

CEARÁ

Liberada:

BR-116, km 15

DISTRITO FEDERAL

Liberadas:

BR-80, km 25, em Brazlândia

BR-251, km 15, em São Sebastião

ESPÍRITO SANTO

Bloqueadas:

BR-259, km 60, em Colatina

Liberadas:

BR-101, km 264, em Serra

BR-101, km 204, em João Neiva

BR-101, km 289, em Serra

BR-101, km 305, em Viana

BR-101, km 65, em São Mateus

BR-262, km 47, em Marechal Floriano

BR-259, km 102, em Baixo Guandu

BR-262, km 95, em Domingos Martins

BR-262, km 37, em Domingos Martins

BR-259, km 49, em Colatina

BR-262, km 157, em Ibatiba

BR-101, km 174, em Aracruz

BR-101, km 58, em São Mateus

BR-101, km 150, em Linhares

GOIÁS

Liberadas:

BR-040, km 94, em Cristalina

BR-070, km 1, em Águas Lindas

BR-020, km 0, em Formosa

BR-020, km 252, em Rosário

BR-040, km 24, em Luziânia

BR-040, km 19, em Luziânia

BR-364, km 3, em São Simão

BR-050, km 282, em Catalão

BR-060, km 381, em Rio Verde

MARANHÃO

Liberadas:

BR-010, km 319, em Açailândia

BR-010, km 131, em Estreit

MINAS GERAIS

Bloqueada:

BR-364, km 27, em Frutal, interdição parcial

Liberadas

BR-381, km 258, em Ipatinga

BR-040, km 700, em Barbacena

BR-050, km 179, em Uberaba

BR-116, km 273, em Teófilo Otoni

BR-381, km 406, em Governador Valadares

BR-365, km 757, em Ituiutaba

BR-262, km 694, em Araxá

BR-050, km 176, em Uberaba

BR-262, km 447, em Nova Serrana

BR-365, km 407, em Patos de minas, interdição parcial

BR-365, km 471, em Patrocínio, interdição parcial

MATO GROSSO

Bloqueadas:

BR-158, km 565, em Água Boa, interditado para caminhões e ônibus

BR-158, km 141, em Confresa, interditado para caminhões e ônibus

BR-158, km 655, em Nova Xavantina, bloqueio parcial

BR-158, km 45, em Vila Rica, interditado para caminhões e ônibus

BR-163, km 594, em Nova Mutum, liberação para ônibus e veículos de passeio

BR-163, km 601, em Nova Mutum

BR-163, km 557, em Nobres, bloqueio total

BR-163, km 691, em Lucas do Rio Verde, interditado para caminhões

BR-163, km 746, em Sorriso, liberação para ambulâncias

BR-163, km 835, em Sinop

BR-163, km 937, em Itaúba

BR-163, km 984, em Terra Nova do Norte

BR-163, km 1032, em Peixoto de Azevedo, passagem apenas para veículos de emergência

BR-163, km 1068, em Guarantã do Norte

BR-174, km 125, em Mirassol D'Oeste, interditado para caminhões

BR-174, km 288, em Pontes e Lacerda, ambos os sentidos

BR-174, km 330, em Conquista D´Oeste, ambos os sentidos

BR-174, km 487, em Comodoro

BR-364, km 1125, em Sapezal

BR-364, km 1176, em Campos de Júlio

BR-364, km 395, em Cuiabá, interditado somente para caminhão

BR-364, km 05, em Alto Araguaia

BR-364, km 55, em Alto Garça

BR-364, km 275, em Jaciara, interditado somente para caminhão

BR-364, km 877, em Campo Novo do Parecis, bloqueio total

BR-070, km 383, em Campo Verde, interditado para caminhões

BR-070, km 376, em Campo Verde, interditado para caminhões

BR-070, km 524, em Trevo do Lagarto

BR-070, km 274, em Primavera do Leste, interditado para caminhões

BR-070, km 65, em General Carneiro, bloqueio parcial

MATO GROSSO DO SUL

Bloqueadas:

BR-158, km 145, em Aparecida do Taboado

BR-158, km 92, em Paranaíba

BR-158, km 95, em Paranaíba

Liberadas

BR-163, km 256, em Dourados

BR-267, km 364, em Maracaju

PARÁ

Bloqueadas:

BR-308, km 266, em Augusto Corrêa, bloqueio total

BR-155, km 100, em Xinguara, bloqueio total

BR-158, km 855, em Santana do Araguaia, bloqueio total

BR-158, km 777, em Santana do Araguaia, bloqueio total

BR-222, km 176, em Bom Jesus do Tocantins, bloqueio total

BR-010, km 0, em Dom Eliseu, bloqueio total

BR-010, km 14, em Dom Eliseu, bloqueio total

BR-163, km 110, em Cachoeira da Serra, bloqueio total

BR-163, km 159, em Castelo dos Sonhos, bloqueio total

BR-163, km 410, em Itaituba, bloqueio total

BR-163, km 575, em Itaituba, bloqueio total

BR-163, km 774, em Rurópolis, bloqueio parcial

BR-230, km 318, em Novo Repartimento, bloqueio parcial

BR-230, km 870, em Placas, bloqueio parcial

Liberadas

BR-010, km 80, em Ulianópolis

BR-010, km 166, em Paragominas

BR-163, km 310, em Novo Progresso

BR-230, km 412, em Pacajá

BR-230, km 490, em Anapu

BR-230, km 820, em Uruará

PARAÍBA

Sem registros

PERNAMBUCO

Liberadas:

BR-232, km 130 em Caruaru

BR-103, km 67, em Caruaru

BR-101, km 83, em Jaboatão dos Guararapes

BR-104, km 22, em Taquaritinga do Norte

PIAUÍ

Sem registros

PARANÁ

Bloqueadas:

BR-376, km 662, em Tijucas do Sul, bloqueio parcial

BR-476, km 297, em São Mateus do Sul, bloqueio parcial

BR-277, km 5, em Paranaguá, bloqueio total

BR-153, km 390, em Mallet, bloqueio total

BR-476, km 195, em Lapa, bloqueio total

BR-153, km 364, em Rio Azul, bloqueio total

BR-277, km 168, em Palmeira, bloqueio total

Liberadas

BR-116, km 114, em Curitiba

BR-476, km 357, em União da Vitória

BR-277, km 117, em Campo Largo

BR-277, km 639, em Céu Azul

BR-277, km 636, em Céu Azul

BR-376, km 107, em Paranavaí

BR-277, km 654, em Matelândia

BR-116, km 152, em Mandirituba

BR-116, km 68, em Campina Grande do Sul

BR-376, km 590, em Curitiba

BR-116, km 127, em Fazenda Rio Grande

BR-163, km 284, em Marechal Rondon

BR-369, km 499, em Corbélia

BR-373, km 265, em Prudentópolis

BR-277, km 240, em Irati

RIO DE JANEIRO

Sem registro

RIO GRANDE DO NORTE

Sem registro

RONDÔNIA

Bloqueadas:

BR-364, km 1069, em Porto Velho

BR-364 km 1040, em Porto Velho

BR-364 km 801, em Porto Velho

BR-364, km 693, em Candeias do Jamari, somente veículos pequenos

BR-364 km 512, em Ariquemes

BR-364, km 426, em Jaru, somente veículos pequenos

BR-364 km 235, em Cacoal

BR-435 km 166, em São Miguel do Guaporé

BR-429 km 90, em Alvorada do Oeste

BR-425 km 140, em Guajará

BR-425 km 96, em Nova Mamoré

Liberadas

BR-364 km 337, em Ji-Paraná

BR-364, km 273, em Presidente Médici

BR-364, km 16, em Vilhena

RORAIMA

Sem registro

RIO GRANDE DO SUL

Liberada:

BR-472, km 139, em Três de Maio

SANTA CATARINA

Bloqueadas:

BR-101, km 6, em Garuva, bloqueio total

BR-101, km 25, em Joinville, bloqueio total

BR-101, km 116, em Itajaí, bloqueio total

BR-101, km 138, em Balneário Camboriú, bloqueio parcial

BR-101, km 150, em Itapema, bloqueio parcial

BR-101, km 157, em Porto Belo

BR-101, km 379, em Içara, bloqueio parcial

BR-101, km 381, em Içara, bloqueio total

BR-101, km 401, em Maracajá, bloqueio parcial

BR-101, km 445, em Santa Rosa do Sul, bloqueio parcial

BR-116, km 7, em Mafra, bloqueio total

BR-116, km 34, em Itaiópolis, bloqueio parcial

BR-116, km 54, em Papanduva, bloqueio parcial

BR-116, km 138, em Santa Cecília, bloqueio parcial

BR-153, km 65, em Irani, bloqueio parcial

BR-153, km 97, em Concórdia, bloqueio parcial

BR-280, km 4, em São Francisco do Sul, bloqueio parcial

BR-280, km 55, em Guaramirim, bloqueio total

BR-280, km 80, em Corupá, bloqueio parcial

BR-280, km 114, em São Bento do Sul, bloqueio parcial

BR-280, km 232, em Canoinhas, bloqueio parcial

BR-282, km 32, em Águas Mornas, bloqueio total

BR-282, km 394, em Joaçaba, bloqueio parcial

BR-282, km 520, em Xaxim, bloqueio total

BR-282, km 535, em Chapecó, bloqueio total

BR-470, km 7, em Navegantes, bloqueio total

BR-470, km 45, em Blumenau, bloqueio total

BR-470, km 57, em Pomerode, bloqueio total

BR-470, km 67, em Indaial, bloqueio total

BR-470, km 139, em Rio do Sul, bloqueio total

BR-470, km 159, em Trombudo Centra, bloqueio parcial

BR-470, km 173, em Pouso Redondo, bloqueio parcial

Liberada:

BR-282, km 15, em Palhoça

SERGIPE

Sem registro

TOCANTINS

Liberadas

BR-153, km 678, em Gurupi

BR-153, km 624, em Aliança do Tocantins

BR-153, km 244, em Colinas do Tocantins

BR-153, km 413, em Miranorte

BR-010, km 220, em Natividade

BR-153, km 337, em Guaraí

BR-153, km 93, em Wanderlândia

BR-153, km 152, em Araguaína

BR-153, km 493, em Paraíso do Tocantins