Internet - Reprodução

A Minaspetro divulgou, na manhã desta quarta-feira (02), uma nota explicando a situação em postos de combustíveis devido as manifestações nas rodovias pelo Brasil. Leia abaixo.

"A situação encontrada nos postos mineiros no fim da manhã de hoje está controlada. Alguns revendedores estão conseguindo abastecer nas bases distribuidoras e repor seus estoques. O Minaspetro identificou uma falta pontual de combustíveis em alguns estabelecimentos. A situação mais grave ainda se encontra na região de Ipatinga e Governador Valadares.

O Sindicato, juntamente com a Fecombustíveis, tem atuado junto à ANP, a fim de construir soluções que reduzam o risco de desabastecimento. De forma surpreendente e frustrante, as medidas anunciadas pela Agência na noite de ontem são inócuas para a contenção do problema.

O que o mercado varejista esperava era uma flexibilização na compra de combustível de companhias que não são de sua bandeira durante o período de crise e a possibilidade das companhias distribuidoras venderem gasolina sem a mistura do etanol anidro, uma vez que o transporte rodoviário deste biocombustível está comprometido.

Vale salientar que os postos mineiros têm uma média de tempo de estoque de poucos dias. Os revendedores, mesmo com muita dificuldade, têm conseguido fazer o carregamento. Estão ocorrendo pontos de escassez, justamente, por causa da corrida aos postos, o que tem gerado uma demanda desproporcional que os revendedores não conseguem suprir. O Minaspetro orienta que a população não faça uma corrida aos postos, pois é justamente esta ação que gerará um desabastecimento mais grave".