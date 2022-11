BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os bancos registraram lucro líquido de R$ 138 bilhões no acumulado de 12 meses até junho deste ano, alta de 20% em relação ao mesmo intervalo até junho de 2021, segundo dados do relatório de estabilidade financeira divulgado pelo Banco Central nesta quinta-feira (3).

O documento também mostra que o montante é 5% superior ao registrado em 2021, quando os bancos alcançaram lucro de R$ 132 bilhões.

De acordo com a autoridade monetária, a rentabilidade do sistema bancário se manteve estável no primeiro semestre deste ano e, após recuperação em 2021, se consolidou próxima dos níveis pré-pandemia.

Para o BC, os resultados do sistema devem continuar resilientes, embora existam incertezas relativas ao cenário econômico no médio prazo.

"A rentabilidade do sistema deve se manter resiliente, mas o cenário econômico, marcado por condições financeiras restritivas e inflação elevada, exige atenção por parte das instituições. Eventual piora da atividade econômica e deterioração da qualidade do crédito pode afetar os resultados dos bancos à frente", disse o BC no documento.

A autarquia também informou que se reduziu o ritmo de crescimento das receitas de serviços, enquanto as despesas administrativas seguem sob controle, apesar das pressões inflacionárias.

No relatório, o BC destacou que o Pix continua aumentando sua relevância no sistema financeiro e no sistema de pagamentos brasileiro e que 99% das transações foram liquidadas em menos de um segundo.

De acordo com a autoridade monetária, o crescimento mensal do volume de operações via Pix foi, em média, de cerca de 5%. "A maior parte das transações continua sendo entre pessoas, havendo potencial para expansão nos demais casos de uso", afirmou.

Tags:

bc