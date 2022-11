BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ministros do TCU (Tribunal de Contas da União) se reuniram, na manhã desta quinta-feira (3), com os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, para tratar da transição de governo entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro, a portas fechadas, ocorreu no âmbito do comitê criado pelo TCU para acompanhar a transição. Guedes e Ciro saíram sem falar com a imprensa.

"Há uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo, que quer fornecer as informações. E eu acredito que assim vai ocorrer de maneira serena e tranquila", afirmou o ministro Antonio Anastasia, do TCU, que será o relator do tema.

"A transição se baseia fundamentalmente em trocas de informações. Qual que é o acompanhamento que nós vamos fazer, é seguir, zelar para que as informações fluam de maneira oportuna, no tempo adequado, e que sejam de fato aquelas que foram solicitadas", completou.

Segundo a Folha de S.Paulo apurou, a conversa, inicialmente, não tratou de temas como o Orçamento, nem das contas da União, mas teve como foco garantir a transparência no fluxo das informações.

De acordo com relatos, o ministro Jorge Oliveira, do TCU, disse já ter conversado com Bolsonaro e a ideia é fazer transição pacífica. Ele foi indicado pelo presidente à corte, e é um dos seus aliados de primeira hora.

Ainda nesta quinta, o comitê do TCU irá se reunir com representantes de Lula na transição de governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), Aloizio Mercadante, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

As conversas se dão quatro dias após o resultado das eleições, no momento em que bolsonaristas fazem atos golpistas em diversas cidades do país, bloqueiam estradas e sem que Bolsonaro tenha, publicamente, reconhecido a derrota nas urnas.

Segundo Anastasia, no entanto, os ministros do governo asseguraram que a transição será pacífica. "Muita boa vontade", afirmou o membro do TCU, após o encontro.

Também participaram do encontro Bruno Dantas, presidente do tribunal, e os ministros Jorge Oliveira e Vital do Rêgo, respectivamente relatores das contas da Presidência em 2022 e 2023.

"Tivemos uma reunião para apresentar aos ministros do governo o comitê que acompanhará a transição", afirmou Dantas após o encontro.