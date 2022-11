SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A loja varejista chinesa Shein abrirá sua primeira loja física no Brasil em formato "pop-up", ou seja, temporário, entre os dias 12 e 16 de novembro. O espaço será no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo.

Serão cerca de 11 mil peças femininas e masculinas, além de acessórios, disponíveis para compra por cartão de crédito e débito.

Além da venda física, a loja pop-up oferecerá um desconto de 15% para compras de produtos na loja e no aplicativo. "Quem postar uma imagem com a hashtag #SHEINSP marcando o perfil oficial @sheinbrasil_, retira na hora um brinde especial da loja", complementa um informe da Shein no Brasil.

A loja terá 265 m² e contará com "diferentes ambientes instagramáveis", segundo a marca, que constrói uma base de clientes olhando para as últimas tendências de moda das redes sociais.

"O modelo de loja pop-up é um grande aliado para a Shein, pois ao mesmo tempo que proporciona uma experiência única para os consumidores ao sentirem e experimentarem as peças, também aproxima a marca dos brand lovers e impulsiona novos clientes", declarou Felipe Feistler, General Manager da Shein no Brasil, na nota enviada à imprensa.

Localizada no piso térreo do Shopping Vila Olímpia (localizado na R. Olimpíadas, 360) a loja pop-up funcionará por cinco dias: no sábado (12), das 10h às 21h30; no domingo (13), das 14h às 20h; de segunda a quarta-feira (14 a 16), novamente das 10h às 21h30.