SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caiu para seis o número de estados com bloqueios de rodovias no Brasil. No primeiro boletim da PRF (Polícia Rodoviária Federal) desta quinta-feira (3), eram 11 os estados com mobilizações golpistas que contestam o resultado do pleito presidencial deste ano, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (30).

De acordo com as redes sociais das PRFs de cada estado, porém, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Acre não têm mais bloqueios.

Os dois estados com maior número de mobilizações, Santa Catarina e Mato Grosso, apresentam queda considerável no número de protestos. O primeiro, que começou o dia com 30 interdições, no início da tarde tem 6; o segundo caiu de 27 obstruções para 14.

O boletim divulgado na noite de quarta-feira (2), indicava 89 interdições de bolsonaristas em 12 estados. Segundo a PRF, 876 bloqueios já foram liberados desde o início da semana.

Na noite de quarta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais em que pede a seus apoiadores para liberarem as rodovias que estão obstruídas.

"Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias, isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder, nós aqui, essa nossa legitimidade", afirma. "Proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia."

VEJA OS TRECHOS INTERDITADOS ATÉ AS 14H DESTA QUINTA.

AMAPÁ

- sem ocorrências

ACRE

- sem ocorrências

ALAGOAS

- sem ocorrências

AMAZONAS

- BR-230, km 430, em Manicoré. Bloqueio parcial

BAHIA

- sem ocorrências

CEARÁ

- sem ocorrências

DISTRITO FEDERAL

- sem ocorrências

ESPÍRITO SANTO

- sem ocorrências

GOIÁS

- sem ocorrências

MARANHÃO

- sem ocorrências

MINAS GERAIS

- sem ocorrências

MATO GROSSO

- BR-158, km 565, em Água Boa, bloqueio parcial

- BR-163, km 691, em Lucas do Rio Verde, bloqueio parcial

- BR-163, km 746, em Sorriso, bloqueio parcial

- BR-163, km 835, em Sinop, bloqueio parcial

- BR-163, km 984, em Terra Nova do Norte, bloqueio parcial

- BR-163, km 1032, em Peixoto de Azevedo, bloqueio parcial

- BR-163, km 1068, em Guarantã do Norte, bloqueio parcial

- BR-174, km 125, em Mirassol D'Oeste, bloqueio parcial

- BR-174, km 330, em Conquista D´Oeste, bloqueio total

- BR-364, km 877, em Campo Novo do Parecis, bloqueio parcial

- BR-364, km 557, bloqueio parcial

- BR-070, km 383, em Campo Verde, bloqueio parcial

- BR-070, km 376, em Campo Verde, bloqueio parcial

- BR-070, km 274, em Primavera do Leste, bloqueio parcial

MATO GROSSO DO SUL

- sem ocorrências

PARÁ

- BR-163, km 110, em Cachoeira da Serra

- BR-163, km 159, em Castelo dos Sonhos

- BR-163, km 312, em Novo Progresso

- BR-163, km 410 em Itaituba

- BR-163, km 575, em Itaituba

- BR-163, km 774, em Rurópolis

PARAÍBA

- sem ocorrências

PERNAMBUCO

- sem ocorrências

PIAUÍ

- sem ocorrências

PARANÁ

- BR-376, km 645, em Tijucas do Sul, sentido Santa Catarina. Interdição total devido à manifestação em Garuva (SC), na BR-101, km 6

RIO DE JANEIRO

- sem ocorrências

RIO GRANDE DO NORTE

- sem ocorrências

RONDÔNIA

- BR-425, km 96, em Nova Mamoré

- BR-364, km 1069, no Distrito de Nova Califórnia, Porto Velho

- BR-364, km 1040, no Distrito de Extrema, Porto Velho

- BR-364, km 801, no Distrito de Jaci Paraná, Porto Velho

- BR-364, km 693, no Posto Bodanese

- BR-364, km 512, em Ariquemes

- BR-364, km 337, Ji-Paraná

- BR-364, km 235, em Cacoal

- BR-364, km 16, em Vilhena

- BR-429, km 166, em São Miguel do Guaporé

- BR-364, km 426, em Jaru

RORAIMA

- sem ocorrências

RIO GRANDE DO SUL

- sem ocorrências

SANTA CATARINA

- BR-101, km 6, em Garuva, bloqueio total

- BR-101, km 25, em Joinville, bloqueio parcial

- BR-280, km 80, em Corupá, bloqueio parcial

- BR-470, km 139, em Rio do Sul, bloqueio parcial

- BR-470, km 159, em Trombudo Centra, bloqueio parcial

- BR-470, km 173, em Pouso Redondo, bloqueio parcial

SERGIPE

- sem ocorrências

SÃO PAULO

- sem ocorrências

TOCANTINS

- sem ocorrências