PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Após três dias de rodovias tomadas por manifestações golpistas, Santa Catarina vai rapidamente se vendo livre dos bloqueios. Ao longo da manhã desta quinta-feira (3), o número de bloqueios caiu de 28 às 7h30 para 7 às 13h30.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vem conseguindo desmobilizar a maior parte dos manifestantes mostrando imagens das ações da Tropa de Choque em outros pontos do estado e vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) pedindo aos seus apoiadores que desobstruam as vias.

Dois bloqueios seguem críticos, segundo a PRF, pela presença de milhares de manifestantes e indisposição a negociar: em Joinville, no km 25 da BR-101, e em Rio do Sul, no km 139 da BR-470.

Neste início de tarde, os agentes trabalhavam para desbloquear completamente a BR-101 em Joinville. A BR-470 segue sendo a rodovia mais crítica, com quatro bloqueios a partir de Rio do Sul.

Mais cedo, por volta das 6h45, no km 441 da BR-101 em Santa Rosa do Sul, houve um acidente com morte em razão dos bloqueios. Quando um caminhão reduziu a velocidade ao se deparar com o bloqueio, outro não percebeu e bateu na traseira do primeiro. O motorista, um homem de 51 anos, morreu no local, e o passageiro, de 26 anos, teve ferimentos graves.

Desde a madrugada de terça-feira (2), a PRF conta com o apoio da Brigada Militar para dispersar os protestos, caso os manifestantes não liberem as rodovias imediatamente.

Serviços do governo do estado, como distribuição de merendas e vacinas, postos de combustíveis, restaurantes, fábricas, empresas de logística e de transporte estão entre os afetados em Santa Catarina em razão dos bloqueios.

BLOQUEADAS

- BR-101, km 6, em Garuva, bloqueio total

- BR-101, km 25, em Joinville, bloqueio parcial

- BR-280, km 80, em Corupá, bloqueio parcial

- BR-470, km 139, em Rio do Sul, bloqueio parcial

- BR-470, km 150, em Agronômica, bloqueio parcial

- BR-470, km 159, em Trombudo Central, bloqueio parcial

- BR-470, km 173, em Pouso Redondo, bloqueio parcial