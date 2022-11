Divulgação UFJF - Em parceria com a UFJF Evento Deguste Copa vai passar os jogos em um telão instalado na Praça Cívica

Bares e restaurantes de Juiz de Fora se preparam para receber os torcedores que assistirão os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2022. De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Zona da Mata (Abrasel), Francele Galil Rocha, explica que o setor investe para recepcionar bem a todo tipo de torcedor.



"Estamos tratando esse assunto como um verão antecipado, até porque as contratações se anteciparam diante da copa, porque há um incremento a mais no movimento. Grande parte das pessoas assistem os jogos fora de casa, ainda mais em dias de trabalho, sai um pouco antes e passa no bar para assistir", comenta a presidente da Associação.



O setor projeta, segundo pesquisas internas, que deve ocorrer um aumento de contratações da ordem de 30%, para atender o movimento provocado pelos jogos, que permanece para as confraternizações de fim de ano. "É um três em um", comenta Francele. Desse modo, o reforço das equipes começará mais cedo, geralmente, iniciado na última semana de novembro, já é alvo de atenção para os proprietários de estabelecimentos.



A expectativa, segundo a presidente da Abrasel é promissora, o aumento no faturamento dos bares e restaurantes de Juiz de Fora deve ficar entre 30% e 40%, especialmente, tendo em vista que esse será o primeiro grande evento para o setor, desde o início da retomada das atividades de lazer, após a fase mais grave da pandemia.



"Queremos que todos venham prestigiar os bares e restaurantes da cidade, em paz, celebrando esse momento de confraternização. A gente consegue abraçar a todos. Tem evento a céu aberto, bares e restaurantes para quem prefere um ambiente mais reservado. Todos estão se preparando e estão prontos para receber. Temos locais para atender a todos os públicos e a todos os bolsos", destaca Gracele.



Desguste Copa

A abertura oficial da Copa do Mundo terá um evento realizado em uma parceria entre a Abrasel, a Prefeitura de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O Deguste Copa vai concentrar cinco dias de evento, na Praça Cívica da instituição. do dia 24 de novembro ao dia 28, contando com os jogos em um telão, opções de lazer para toda a família e ainda atrações gastronômicas e opções e cervejas artesanais.

A ideia é a de que passem cerca de 2 mil a 3 mil pessoas passem por dia no evento. "A intenção é oferecer um espaço agradável em que as pessoas possam assistir os jogos juntas e confraternizar, curtir e torcer em paz", pontua Gracele.









