SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estados de Rondônia, Mato Grosso, Pará, Santa Catarina e Paraná registram obstruções em rodovias federais por manifestantes nesta segunda-feira (7). Os atos antidemocráticos estão perdendo força, mas novos pontos de protesto foram identificados ao longo desta manhã, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Santa Catarina, um dos estados que liderou as manifestações na semana passada, começou o dia com todas as suas rodovias federais liberadas. No meio da manhã, porém, a PRF do estado informou que manifestantes bloquearam totalmente o km 139 da BR-470, em frente à Havan de Rio do Sul.

Mato Grosso, que chegou a ter 31 pontos de interdição na semana passada, começou o dia com um bloqueio e foi para cinco no começo da tarde ?quatro parciais e um total. Há ainda 10 pontos com manifestantes às margens das rodovias no estado.

Rondônia, Pará e Paraná também têm estradas interditadas.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, são seis bloqueios parciais nas rodovias estaduais, sem registro de bloqueio total. Até o momento foram realizados 198 boletins de ocorrência por conta das manifestações nas rodovias estaduais.

Nas estradas federais, segundo a PRF, o Corpo de Bombeiros precisou ser chamado para controlar incêndio provocado por manifestantes que bloquearam totalmente, com pneus, a pista da BR-116, no quilômetro 106, no Contorno Leste, na região de Curitiba. Também há bloqueio total na BR-373, quilômetro 267, no perímetro urbano de Prudentópolis, no interior do PR.

Nos últimos dias, bolsonaristas que estão nas manifestações antidemocráticas iniciadas no domingo (30) começaram a convocar para esta segunda (7) uma possível "greve geral", em que pedem adesão de empresários.

Um convite para o movimento com ares de locaute (greve de empresas, hoje proibida pela legislação) passou a circular em redes sociais e nos grupos de WhatsApp e de Telegram de pessoas envolvidas com as manifestações. Mas lideranças de caminhoneiros afirmaram não ter planos de parar.

Os atos contra a democracia tiveram início porque bolsonaristas não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedem uma intervenção militar. Na noite de quarta (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais em que pede a seus apoiadores para liberarem as rodovias que estão obstruídas.

"Quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias, isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder, nós aqui, essa nossa legitimidade", afirma. "Proteste de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia."

A ação de bolsonaristas provocou transtornos por todo o país e chegou a trazer desabastecimento de produtos ?especialmente alimentos? em algumas localidades.

Supermercados, farmácias e restaurantes driblaram bloqueios

Associações do setor de varejo se movimentaram para garantir os estoques de medicamentos e alimentos em todo o país e não deixar a população desabastecida de suprimentos básicos.

O setor de medicamentos tem feito um acompanhamento constante das rotas de entrega dos caminhões para garantir que os remédios cheguem antes que os estoques atuais em farmácias e hospitais sejam afetados.

No setor de restaurantes, a situação mais preocupante foi no estado de Santa Catarina. No Paraná, houve falta de carne e pescados. No Tocantins e em alguns estados do Nordeste, faltaram insumos, disse a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) na semana passada.

A associação disse que, em outras localidades, houve alerta para possíveis atrasos e cancelamentos de entregas. Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, acredita que a situação não foi pior porque muitos bares e restaurantes já tinham abastecido significativamente os estoques por causa do feriado.

*

AMAPÁ

- sem ocorrências

ACRE

- sem ocorrências

ALAGOAS

- sem ocorrências

AMAZONAS

- sem ocorrências

BAHIA

- sem ocorrências

CEARÁ

- sem ocorrências

DISTRITO FEDERAL

- sem ocorrências

ESPÍRITO SANTO

- sem ocorrências

GOIÁS

- sem ocorrências

MARANHÃO

- sem ocorrências

MINAS GERAIS

- sem ocorrências

MATO GROSSO

- BR-163, km 691, em Lucas do Rio Verde. Bloqueio parcial

- BR-158, km 38, em Vila Rica. Bloqueio parcial

- BR-158, km 141, em Confresa. Bloqueio parcial

- BR-364, km 1176, em Campos de Júlio. Bloqueio total

- BR-364, km 1125, em Sapezal. Bloqueio bloqueio parcial

MATO GROSSO DO SUL

- sem ocorrências

PARÁ

- BR-163, km 312, em Novo Progresso. Bloqueio parcial

PARAÍBA

- sem ocorrências

PERNAMBUCO

- sem ocorrências

PIAUÍ

- sem ocorrências

PARANÁ

- PR-323, em Cianorte. Bloqueio parcial

- PR-323, em Umuarama. Bloqueio parcial

- PR-092, em Arapoti. Bloqueio parcial

- PR-487, em Campo Mourão. Bloqueio parcial

- PR-158, em Peabiru. Bloqueio parcial

- PR-280, em Marmeleiro. Bloqueio parcial

- BR-116, km 106, em Curitiba. Bloqueio total

- BR-373, km 267, em Prudentópolis. Bloqueio total

RIO DE JANEIRO

- sem ocorrências

RIO GRANDE DO NORTE

- sem ocorrências

RONDÔNIA

- BR-364, km 16, em Vilhena. Bloqueio parcial

RORAIMA

- sem ocorrências

RIO GRANDE DO SUL

- sem ocorrências

SANTA CATARINA

- BR-470, km 139, em Rio do Sul. Bloqueio total

SERGIPE

- sem ocorrências

SÃO PAULO

- sem ocorrências

TOCANTINS

- sem ocorrências