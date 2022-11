SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Meta (M1TA34), controladora do Facebook, mergulhou num poço de desvalorização no final de outubro depois de ter divulgado que seu lucro líquido tombou de US$ 9,19 bilhões no terceiro trimestre de 2021 para US$ 4,39 entre julho, agosto e setembro deste ano, uma baixa de 52%. As ações da empresa, desde então, caíram 30%.

Mas nesta quarta-feira (9), depois de anunciar a demissão de 11 mil pessoas, 13% do quadro de funcionários, os recibos de ações (BDRs) da empresa que é proprietária do Instagram e WhatsApp, estavam em alta de 7,09% por volta das 11h45 (horário de Brasília), para R$ 18,87 na Bolsa de Valores de São Paulo. Na Nasdaq, em Nova York, os papéis subiam 6,87%, cotados a US$ 103,14.