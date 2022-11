unsplash - Setor da construção civil

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) elevou de 3,5% para 6% a projeção de crescimento do setor em 2022. A estimativa, divulgada no estudo “Desempenho Econômico da Indústria da Construção – terceiro trimestre de 2022”, foi realizada em parceria com o Senai Nacional.

Segundo a economista da CBIC, Ieda Vasconcelos, a atualização nas expectativas para o desempenho da construção se deu por conta de dois fatores — os resultados da atividade relativa ao segundo semestre até agora e o incremento da performance relativa ao biênio 2021/2022, “que será de 16,28% (o maior desde o período 2010/2011, quando cresceu 22,37%)”.

Para o presidente da CBIC, José Carlos Martins, a estimativa de crescimento do PIB do setor em 6% e os avanços contínuos há oito trimestres ininterruptos reforçam a relevância da construção para o desenvolvimento sustentável do país. O resultado acumulado em quatro trimestres, comparado com os quatro trimestres anteriores, mostra um crescimento do segmento de 10,5% contra 2,6% do PIB do país.



Na comparação com um período pré-pandemia, o levantamento aponta que, apesar de ter superado os números relativos ao intervalo de reclusão, o setor ainda está longe de alcançar o seu pico de atividades.



Atualização nos custos da construção

Aos poucos, o custo da construção civil vem atingindo patamares de antes da pandemia da Covid-19. Segundo o último levantamento do IBGE, o mês de setembro teve o menor aumento, em comparação com o mês de agosto, do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido pelo órgão.

Neste mês, o Índice subiu 0,44%, mas esse percentual foi 0,14% menor do que em agosto. Em setembro de 2021, o aumento foi de 0,88%, o que coloca o índice atual como o menor registrado desde julho de 2020. Ainda de acordo com o IBGE, o custo nacional da construção por metro quadrado, que em agosto foi de R$ 1.661,85, passou para R$ 1.669,19 em setembro. Deste valor, R$ 999,96 foram relativos aos materiais e R$ 669,23 à mão de obra. Isso impacta desde a mão de obra, a obra prima e também os equipamentos para construção.

Há três meses consecutivos, o Iceicon, indicador de confiança da construção civil, se mantém no patamar de 60%, o que demonstra que a confiança dos empresários do setor está disseminada. A última vez que o Iceicon permaneceu no patamar de 60 pontos, por três meses consecutivos, foi no período pré-pandemia (dezembro de 2019 a fevereiro de 2020).