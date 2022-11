BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - De acordo com o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição só deve ser apresentada pelo comitê de transição após o feriado da Proclamação da República.

Reginaldo explica que não há necessidade de antecipar o texto, tendo em vista que o Congresso só terá condições de se debruçar sobre ele após terça-feira (15).

Integrantes do comitê acrescentam que o pé no freio foi dado após críticas de que o PT havia anunciado a solução sem antes dialogar com os partidos do centrão. A ordem, agora, é dar tempo para a PEC ser uma construção coletiva, com a contribuição de diferentes lideranças políticas.

Os primeiros passos foram dados nesta semana, quando o vice-presidente e o presidente eleitos, Geraldo Alckmin (PSB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reuniram-se com os presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Agora as conversas serão transmitidas às bancadas nas duas Casas. Lula, que voltaria para São Paulo nesta quinta-feira (10) cedo, adiou o retorno para reunir-se com os parlamentares petistas às 10h.

Nesta quarta (8), Lira afirmou a Lula que trabalharia em um primeiro momento pela aprovação da PEC da Transição. Em troca, relataram petistas que participaram do encontro, o presidente eleito se comprometeu a não lançar um candidato à presidência da Câmara no ano que vem.