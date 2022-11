BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Méliuz, empresa especializada em cashback e com ações negociadas na B3, registrou uma queda de quase R$ 3 bilhões no volume de transações processadas pelo Bankly, sua principal aposta de negócio ?voltada para a realização de transações com criptomoedas.

A queda levou a Méliuz a avaliar a separação do Bankly do grupo. Hoje, os resultados financeiros da empresa são computador no balanço do grupo.

O Bankly é uma fintech adquirida pela Méliuz há um ano e meio por R$ 324 milhões. Especializado em soluções de pagamento, seu principal contrato envolvia a prestação de serviços desse gênero para a gigante global das criptomoedas Binance.

No entanto, em junho, divergências comerciais levaram a Binance a romper o contrato com uma empresa que, para atendê-la, usava os serviços do Bankly.

O resultado desse revés apareceu no balanço da Méliuz. Segundo a empresa, o Volume Total de Pagamento (TVP, na sigla em inglês) caiu de R$ 8,3 bilhões no primeiro trimestre, para R$ 5,4 bilhões no fechamento de setembro ?35% de queda em seis meses.

Procurada, a Méliuz não respondeu até a publicação desta nota.