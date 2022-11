SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 5G é uma tecnologia voltada para a digitalização das indústrias, mas é o comércio que mais avança nesse processo.

Levantamento da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e da FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostra que, de modo geral, os investimentos em digitalização cresceram em setembro, mantendo mais um trimestre de alta.

Nesse período, o indicador avançou 4,3 pontos, chegando a 125,4 pontos. Valores acima de 100 mostram a alta dos investimentos.

No comércio, o índice saltou de 119 pontos, no segundo trimestre, para 128 pontos. Em seguida estão indústria, com 126 pontos, e construção, que caiu de 112 para 110 pontos.

Para a pesquisa, foram entrevistadas 4.000 empresas. Segundo a Abdi, a pesquisa também sinalizou que a maioria das companhias investiu na digitalização com recursos próprios. Somente 13% solicitaram crédito para digitalização e 3% foram atendidas pelos bancos.