Foto: Paulo Inácio - Lojas começam os preparativos para a Black Friday e Copa do Mundo

Com o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo marcado para o próximo dia 24 de novembro e a Black Friday no dia 25 do mesmo mês, comerciantes e lojistas correm contra o tempo para deixarem tudo preparado para que as vendas sejam crescentes nesta época do ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, mais de 4 bilhões de reais devem ser movimentados nesta época do ano, tendo faturamento 1,1% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Com a chegada da Copa do Mundo, é mais um motivo para que haja elevação nas projeções.



Quem anda por Juiz de Fora, já consegue notar que lojistas e comerciantes estão se preparando para a chegada das promoções e descontos. O Portal Acessa esteve nas ruas e conversou com alguns proprietários. A Lília Borges, é dona de uma loja de artigos esportivos. Para ela, a expectativa é grande para a chegada da Copa e da Black Friday, uma vez que as vendas podem aumentar em 30%.

"A Black Friday é um momento importante para o comércio, ainda mais local, por isso, a expectativa em cima desta data é as melhores possíveis. Com essa perspectiva de maior movimento, foi o que nos motivou a oferecer promoções e descontos nas peças próprias de nossa marca durante todo o mês. Na Black November da nossa loja é possível receber desconto de 10% em 3 produtos ou a partir de 5 peças, a de menor valor sai de graça. Não deixamos para ofertar produtos apenas na última semana de novembro, justamente pensando no conforto do cliente e nas condições de compra favoráveis. São produtos que estão sendo antecipados para o pessoal vir com mais tranquilidade até as lojas."

Ainda de acordo com a proprietária, durante os dias dos jogos da seleção, as lojas estarão em funcionamento para o atendimento aos clientes. Além disso, ela relata que as vendas da Black Friday já são um preparativo para o Natal, outra época do ano que onde os consumidores vão as ruas para poder fazer compras.

"Sobre o movimento da Copa do Mundo, nossas duas lojas vão estar abertas nos horários determinados pelo comércio e vamos participar das atividades locais dos shoppings. Lá os consumidores poderão aproveitar para comprar camisas e acessórios verde amarelos de última hora. A campanha da Black, também aquece as vendas de Natal. Muitos já aproveitam para realizar a pesquisa de preço para os presentes de fim de ano, e aproveitamos disso para que o cliente crie vínculo conosco. Temos duas lojas e estamos indo para a terceira em Juiz de Fora, acreditamos que teremos até o fim do ano um aumento expressivo de vendas."

FOTO: Foto: Paulo Inácio - Lojas com decoração temática da Copa do Mundo

Outra loja de artigos esportivos localizado no Centro de Juiz de Fora, também aposta na alta das vendas. O lojista Pedro Turolla, comenta que essa época de Copa do Mundo, gera muita expectativa e que a procura de artigos da Seleção Brasileira e de outras seleções .

"A gente sempre procura preparar mais o estoque para não deixar faltar o produto, justamente para aproveitar esse aumento na procura para faturar um pouco mais. Geralmente nessa época de Copa do Mundo, as vendas dobram em relação a anos que não se tem esses eventos."

No dia dos jogos em que o Brasil irá disputar o título de hexacampeão, o comerciante pretende torcer pela Seleção junto com os clientes. "Tradicionalmente quando o Brasil entra em campo, a gente acostuma a trazer a televisão e assistir os jogos aqui na loja mesmo junto com os clientes, com todo mundo junto."

Para o Presidente do Sindicomércio-JF, Emerson Belotti, a Black Friday é considerada um espécie de segundo natal através de muitas promoções. Ainda de acordo com ele, é importante que os comerciantes criem formas de chamar a atenção do público. Ele também relata que com a chegada da Copa do Mundo, o comércio pode se prejudicar um pouco, principalmente nos dias dos jogos da Seleção, mas, ainda assim, a expectativa das vendas, é grande.

"Nós acreditamos que é uma época que antecipa o Natal. É uma semana que vem se consolidando através de muitas promoções e que vem fazendo praticamente um segundo Natal. É muito importante que os empresários fiquem atentos a isso. Sobre a Copa do Mundo, os jogos do Brasil acabam atrapalhando um pouco nas vendas. Mas os empresários estão se preparando para isso para que não haja perdas. Em outras épocas, os empresários conseguiram passar por isso."

FOTO: Foto: Paulo Inácio - Lojas de artigos esportivos já se preparam para a Copa com artigos da Seleção Brasileira

Já para o economista Eduardo Amendola, as duas datas irão agregar uma à outra, criando a possibilidade do calendário comercial ser antecipado. Ainda de acordo com o especialista, o evento esportivo historicamente incentiva o crescimento de vendas de televisores e seus itens periféricos.

"Para quem pretende comprar uma TV, fique atento desde já às oportunidades antecipadas, pois o comércio já está se preparando. E, claro, planeje este gasto já pensando nas despesas com o fim de ano, como Natal e Ano Novo, que também não estão longe."

O especialista ainda relata que com o fim do evento esportivo próximo ao Natal e ao Réveillon é necessário o planejamento financeiro das famílias, para que não haja endividamentos.

"Durante a Copa do Mundo, o 13º salário estará liberado para os trabalhadores, e com tanta data comercial próxima é importante que as famílias tenham cada vez mais atenção a esta renda. Esse planejamento é fundamental para conseguir aproveitar os descontos da Black Friday e fugir das compras por impulso. É muito importante respeitar esse orçamento para evitar o endividamento desequilibrado."

Foto: Paulo Inácio - Lojas com decoração temática da Copa do Mundo Foto: Paulo Inácio - Lojas de artigos esportivos já se preparam para a Copa com artigos da Seleção Brasileira

Tags:

Black Friday | Campeões de desconto | CNC | comércio | Comércio Varejista | consumo | Economia | Fecomercio | Games | Inflação | LIMITAÇÃO | Liquidação | Preço | Promoção | Varejista | Vendas