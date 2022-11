BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) Luciano Coutinho foi nomeado para compor o grupo do governo de transição que trata de Indústria, Comércio e Serviços.

O economista foi o mais longevo chefe do banco estatal nos governos do PT. Ele assumiu o comando do BNDES em maio de 2007, ainda no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ficou até 2016, na gestão de Dilma Rousseff (PT).

A nomeação de Coutinho para a transição foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

O grupo de indústria e comércio também é composto pelo deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), pelo deputado estadual André Ceciliano (PT-RJ), pelo ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto, pelo executivo da Embraer Jackson Schneider, pelo diretor-geral do Senai Nacional Rafael Luchesi, pelo ex-presidente do Sebrae Paulo Okamoto, entre outros nomes.

Outros nomes conhecidos de governos do PT compõem a transição neste ano entre o governo derrotado Jair Bolsonaro (PL) e o de Lula. Um deles é o do ex-ministro da Economia Guido Mantega, que integra a equipe destinada ao Planejamento e Orçamento.

Além disso, também foi nomeada para a transição a apresentadora de TV Bela Gil, que é filha do cantor e compositor Gilberto Gil.

A apresentadora, que ficou conhecida por militar em favor de uma alimentação saudável, irá integrar o núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.