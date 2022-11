SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anuncia nesta segunda-feira (14), em São Paulo, novos nomes de integrantes dos grupos técnicos do Gabinete de Transição.

Dentre os campos com ligação direta com a economia do país, faltam definições em oito áreas: infraestrutura, minas e energia, Previdência, trabalho, tecnologia e inovação, desenvolvimento agrário, pesca e turismo.

Para agricultura, cidades (habitação popular) e programas sociais e combate à fome já há nomes divulgados, mas ainda não houve publicação oficial das indicações.

Neste final de semana foram anunciados os nomes da apresentadora de TV e chef de cozinha Bela Gil para o núcleo técnico de combate à fome, e o do ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Luciano Coutinho para compor o grupo de indústria, comércio e serviços.

QUEM JÁ FOI NOMEADO PARA A EQUIPE DE TRANSIÇÃO NA ECONOMIA

ECONOMIA

Persio Arida, banqueiro, foi presidente do BNDES e do BC

Guilherme Mello, economista, colaborou com o programa de Lula

Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento de Dilma (PT)

André Lara Resende, economista e um dos pais do Plano Real

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento *

Esther Dweck, professora da UFRJ

Antônio Correia Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

Enio Verri, deputado federal (PT-PR)

COMUNICAÇÕES

Paulo Bernardo, ministro das Comunicações de Dilma

Jorge Bittar, ex-deputado (PT)

Cézar Alvarez, ex-secretário no Ministério das Comunicações

Alessandra Orofino, especialista em economia e direitos humanos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES sob Lula e sob Dilma (2007-2016)

Germano Rigotto, ex-governador do RS (MDB)

Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea

Rafael Lucchesi, Senai Nacional

Marcelo Ramos, deputado federal (PSD-AM)

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária

Paulo Okamotto, ex-presidente do Sebrae

André Ceciliano, candidato derrotado ao Senado pelo PT no Rio

Paulo Feldmann, professor da USP

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

Simone Tebet, senadora (MDB)

André Quintão, deputado estadual (PT-MG), sociólogo e assistente social

Márcia Lopes, ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula

Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff

Bela Gil, apresentadora

QUEM JÁ FOI ANUNCIADO, MAS AINDA NÃO NOMEADO

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO *

Carlos Fávaro, senador (PSD-MT)

Kátia Abreu, senadora (Progressistas-TO)

Carlos Ernesto Augustin, empresário

Neri Geller, deputado (PP-MT)

CIDADES *

Márcio França, ex-governador de São Paulo (PSB)

João Campos, prefeito do Recife (PSB)

DESENVOLVIMENTO REGIONAL *

Randolfe Rodrigues, senador (Rede-AP)

EM QUE ÁREAS FALTA DEFINIR NOMES PARA A TRANSIÇÃO

INFRAESTRUTURA

Sem definição

MINAS E ENERGIA

Sem definição

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem definição

TRABALHO

Sem definição

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Sem definição

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Sem definição

PESCA

Sem definição

TURISMO

Sem definição

* Integrantes anunciados informalmente, mas que não foram nomeados