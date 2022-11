SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e as agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta terça-feira (15), feriado de Proclamação da República. No INSS, o atendimento presencial também foi interrompido nesta segunda-feira (14), por se tratar de ponto facultativo do funcionalismo.

Já bancos funcionam normalmente na segunda e na quarta-feira (16), com exceção das localidades onde há feriado municipal.

Os cidadãos, no entanto, precisam ficar atentos ao prazo para o pagamento de contas bancárias. Em geral, os tributos têm a data de vencimento prorrogada, mas o ideal é confirmar o dia exato de quitação.

Caso a data do débito não tenha sido prorrogada, a sugestão de Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), é antecipar o pagamento. "Ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos", diz.

Segundo a Febraban, os caixas eletrônicos funcionarão normalmente, assim como os canais de atendimento remoto pela internet e por telefone. Contas de consumo como as de água, energia elétrica, telefone, etc. e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

A federação também orienta aos cidadãos para que utilizem os bancos de forma remota, caso não seja necessário o comparecimento em uma agência após o feriado.

"Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências", afirma Faria.

No caso da Caixa Econômica Federal, cidadãos que reclamam de empréstimo indevido ligado ao Auxílio Brasil terão de ir até uma agência para pedir o cancelamento do consignado. É necessário levar CPF e documento de identificação com foto.

O atendimento ocorrerá normalmente antes e depois do feriado. Na terça, não há expediente. Serviços ligados a benefícios sociais e trabalhistas podem ser feitos por meio do Caixa Tem ou do aplicativo do benefício a ser movimentado, como no caso do próprio Auxílio Brasil e do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), por exemplo.

COMO AGENDAR O PEDIDO DE BENEFÍCIO NO INSS?

No caso do INSS, o fechamento das agências impede apenas atendimentos agendados de forma presencial, como a realização de perícias médicas, por exemplo. Neste caso, é possível remarcar. Para saber a nova data, basta ligar na Central 135 que o cidadão conseguirá a informação.

Para demais agendamentos e serviços, o atendimento poderá ser feito pela Central 135 ou pelo Meu INSS. No 135 haverá apenas o atendimento eletrônico, sem que o segurado consiga falar com atendente. Essa opção voltará a ser liberada na quarta, das 7h às 22h.

Segundo o INSS, pelo atendimento eletrônico do 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda ter informações sobre pagamentos. As ligações de telefone local são gratuitas. Por celular, paga-se o valor da ligação local.

Já o aplicativo ou site Meu INSS seguirá disponível normalmente, com todas as funcionalidades, tanto no computador quanto no celular. Pelo portal, é possível solicitar benefícios, emitir extratos, cumprir exigências com a entrega de documentos e agendar atendimento presencial.

Também no Meu INSS, o segurado poderá ser atendido pela assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas.

COMO PEDIR A APOSENTADORIA PELO MEU INSS

1.Acesse o app ou site Meu INSS

2.Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar)

3.Clique no botão "Novo Pedido"

4.Digite a opção que você busca; ao inserir "aposentadoria", por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias

5.Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados

6.Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

7.Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar email e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido