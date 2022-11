SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partir desta segunda-feira (14), as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro começam a ter a modalidade Uber Prioridade, onde é possível que o usuário do app "fure a fila" pagando um pouco mais para as viagens. Neste caso, o tempo de espera por um motorista se torna menor.

A mudança tem sido implementada em diversas cidades brasileiras aos poucos. O recurso já foi liberado em Belém (PA), Campinas (SP), Santos (SP), João Pessoa (PB), Recife (PE), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), entre outras cidades.

A categoria Prioridade, segundo a empresa, tem o objetivo de agilizar o embarque e assim também reduzir o número de reclamações dos usuários com cancelamentos e rejeições de viagens.

Por enquanto, elas serão limitadas a momentos de maior demanda com até 10 quilômetros de distância, informou a empresa.

QUANTO MAIS CARO VAI CUSTAR?

As viagens da categoria Prioridade custarão mais caro do que as da modalidade "Uber X".

O valor dessa diferença não foi divulgado, mas segundo apuração de Tilt na época do lançamento, a mudança deve girar em torno de 20% a 30%.

COMO USAR A NOVA CATEGORIA

Qualquer pessoa nas cidades em questão pode usar a opção Prioridade, que aparece automaticamente no aplicativo quando uma busca de endereço é feita.

De acordo com a Uber, a novidade trata-se de uma categoria dinâmica, ou seja, não estará disponível a todo momento, aparecendo apenas em momentos e localidades onde a demanda estiver alta, como no horário de pico e nas regiões centrais dessas cidades.

Veja o passo a passo para solicitar um Uber Prioridade:

- Abra o app da Uber

- Selecione opção "Para onde?" e digite o endereço de destino;

- Em seguida, o aplicativo mostrará as modalidades de carros disponíveis e os valores cobrados pela corrida;

- Encontre a opção "Prioridade", clique sobre ela e confirme a partida -vale lembrar que a empresa tem implementado aos poucos o recurso em cidades brasileiras;

- Pronto! Basta aguardar no local a chegada do motorista.