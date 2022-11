RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quase metade dos brasileiros conhece alguém que gere a própria energia, por meio de painéis solares ou usinas eólicas, por exemplo. É o que diz uma pesquisa feita pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Apesar do indicador, apenas 3% dos entrevistados afirmaram ser autogeradores de energia.

De acordo com a confederação, o percentual dos que dizem conhecer familiares ou conhecidos que gerem a própria energia aumenta conforme a faixa de renda.

Enquanto o índice é de 37% no grupo dos entrevistados com renda familiar de até um salário mínimo, a fatia salta para 64% entre aqueles que têm uma renda familiar superior a cinco salários.

Em janeiro deste ano, foi sancionado o marco regulatório do setor, que trata da geração distribuída de energia. As regras atuais do segmento continuam valendo para os consumidores que tinham projetos de micro e minigeração instalados e para novos pedidos feitos até o começo do ano que vem.

Para projetos posteriores a esse período, a lei prevê uma transição para o pagamento escalonado do TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição).

Tags:

CNI