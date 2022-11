SÃO PAULO - CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Rodovias de Mato Grosso, de Rondônia e do Paraná ainda têm bloqueios causados por protestos antidemocráticos no início da tarde desta segunda-feira (21).

Mato Grosso lidera o número de interdições: são 11 em rodovias federais do estado, quatro delas com interrupção total do fluxo. Em Rondônia, há oito pontos de bloqueios.

Na BR-277, no Paraná, ao meio-dia havia 13 quilômetros de fila próximo ao Porto de Paranaguá. Os manifestantes bloquearam completamente a pista.

Minas Gerais chegou a ter uma manifestação no início da manhã no km 485 da BR-381, perto de Betim, mas as pistas foram liberadas. Os números são da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de cada estado.

Os atos antidemocráticos de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) voltaram a ganhar força na semana passada. Na noite de sábado (19), havia 29 bloqueios no país --8 deles totais.

Segundo a PRF, foram desfeitas 1.236 interdições desde o final da disputa eleitoral, quando os manifestantes começaram a protestar contra o resultado das urnas, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atualmente, também há grupos bolsonaristas acampados em frente a quartéis do país.

No dia 12 de novembro, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes mandou bloquear contas bancárias ligadas a 43 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com os atos.

Na manhã do último domingo (20), a PRF e a PF (Polícia Federal) cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A medida faz parte de um inquérito que investiga os bloqueios.