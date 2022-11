PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Desde a sexta-feira (18), o Mato Grosso registra uma escalada da violência na BR-163.

As rodovias do estado voltaram a ser alvo de bloqueios e outros atos criminosos supostamente em represália à decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear as contas de 43 suspeitos de envolvimento em manifestações antidemocráticas de bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição.

Segundo a concessionária Via Brasil, que administra o trecho da BR-163 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA), um funcionário da empresa foi rendido no veículo funcional em Itaúba (MT) por volta das 11h desta segunda (21). Ele teve o uniforme e o veículo roubados por um suspeito, que depois utilizou os itens para interditar a pista.

Minutos depois, dois caminhões-tanque ?um deles carregado de milho? foram colocados na rodovia e incendiados. Em seguida, um dos suspeitos raptou o funcionário da concessionária, libertando-o em Cláudia (MT), a cerca de 120 km do local do qual foi raptado.

O bloqueio resultou provocou um congestionamento de 2 quilômetros nos dois sentidos da vida.

Em Sinop, na área de concessão da empresa Rota do Oeste, um homem foi filmado desencaixando a carga de um caminhão e ateando fogo na cabine do veículo. Bombeiros e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atenderam a ocorrência.

Também nesta segunda, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de envolvimento em ataques a veículos, sedes e funcionários de concessionárias que operam na rodovia.

Os homens estavam em uma caminhonete Ranger e carregavam revólver, munição, nove galões de gasolina, isqueiro, facões, estilingue com pedras e R$ 9.900 em dinheiro vivo.

Os casos se somam a outros registrados nos últimos dias. Na noite de sábado (19), um grupo armado de dez homens invadiu, atirou e ateou fogo em caminhões na base da concessionária Rota do Oeste em Lucas do Rio Verde (MT).

Na noite de domingo (20), em Sinop, dois caminhões estacionados tiveram os para-brisas atingidos por tiros em um posto de combustíveis às margens da BR-163, na zona urbana da cidade.

O Brasil enfrenta manifestações antidemocráticas em rodovias e em frente a quartéis desde 30 de outubro, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa à Presidência. Desde o dia 1º vigora decisão do STF para desobstruir as rodovias.

Em uma das poucas manifestações públicas desde a eleição, Bolsonaro divulgou um vídeo pedindo a liberação das rodovias, mas dizendo que manifestações em outros locais eram bem-vindas.