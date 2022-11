SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo 2022 já começou e os fãs de futebol já estão ligados nos cronogramas dos jogos. Algumas empresas decidiram liberar os colaboradores nos dias das partidas com a Seleção Brasileira. Mas, se esse não é o seu caso, saiba que existem dicas úteis para quem vai acompanhar tudo pelo celular caso você esteja no trabalho.

Já dá para se preparar para o primeiro jogo do Brasil, nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia. A grande final, ainda com competidores desconhecidos, foi marcada para pouco antes do Natal, dia 18 de dezembro.

*

1. Assista ao jogo com privacidade

Proteger a tela do celular contra aquela espiada dos colegas de trabalho é possível com um investimento econômico. Existe uma película especial que escurece a visão periférica da parte frontal do telefone, permitindo que apenas o dono do aparelho ? olhando diretamente para o dispositivo ? consiga ver o conteúdo exibido.

Você pode encontrar o produto em lojas especializadas e em plataformas de vendas online, como Amazon e Mercado Livre. Os preços variam conforme o modelo do smartphone, podendo ser encontrado a partir de R$ 10.

2. Clipe para notebook

Para quem quer ficar com um olho no trabalho e outro no jogo, o clipe magnético permite acoplar o celular na lateral do notebook. Dessa forma, você evita ficar com o smartphone na mão enquanto assiste a partida.

Além disso, o acessório ajuda a não precisar interromper suas funções no computador enquanto está rolando a disputa na telinha. O "clipe mágico" funciona por meio de ímã removível ? ficando preso na tampa do notebook ? e pode ser comprado nas lojas online brasileiras com preço a partir de R$ 28.

3. Anel e outros suportes para celular

Outra forma de assistir a Copa do Mundo pelo celular sem precisar deixar isso tão na cara é utilizando um suporte de mesa. Existem alguns modelos à venda no varejo online. Um deles é um anel compacto (R$ 19), que quando acoplado na traseira do celular permite apoiá-lo em uma superfície plana.

Também existem versões com ventosas (R$ 29), para pendurar o celular de forma segura em superfícies de vidro. O tripé (R$ 19) é mais "evidente" mas também pode ser uma opção para quem não trabalha necessariamente sentado em uma mesa.

4. Esconda a tela rapidamente

O AssistiveTouch do iPhone é um botão virtual, nativo do sistema da Apple, que fica suspenso na tela. Nele é possível personalizar comandos específicos e adicionar atalhos. Nesse caso, uma boa ideia seria ativar o toque para bloquear a tela rapidamente. Assim, caso algum curioso queira colocar os olhos na sua tela, com apenas um toque, o display é desligado ? exigindo a senha pessoal para retornar ao conteúdo.

Para ativar, siga o passo a passo no iPhone:

- Acesse "Ajustes";

- Selecione "Acessibilidade";

- Clique em "Toque";

- Selecione "AssistiveTouch";

- Marque a chave para ativar o AssistiveTouch.

No Android existem aplicativos para suprir esse recurso ? já que ele não é nativo do sistema do Google. Para encontrar as opções, acesse a loja de apps Google Play Stores e faça uma pesquisa por "Assistive Touch". Selecione uma das alternativas gratuitas disponíveis e instale no celular.

5. Aplicativos que escurecem a tela

O recurso pode ser encontrado para Android no Google Play Store com uma pesquisa por "Privacy Shade" (Degradê de Privacidade, em português). A função permite escurecer a tela de seu aparelho para impedir que outras pessoas vejam o que está sendo exibido nela.

O app deixa apenas uma pequena área de exibição ? de forma personalizada ? que libera a parte do conteúdo que você está acompanhando. Isso vale para quem vai ver os memes da Copa em tempo real pelas redes sociais ou as partidas ao vivo.

Um exemplo para Android é o Vsmart Privacy Shade, que já tem mais de 10 mil downloads.

6. Dividir a tela do Android

É possível acompanhar dois aplicativos simultaneamente, dividindo a tela do celular em alguns modelos do Android. O recurso é nativo e pode ser ativado sem baixar aplicativos extras. Para isso, veja o passo a passo:

- Toque no botão de abas "Recentes" -- indicado por três linhas no menu inferior do celular;

- Escolha um dos apps abertos que deseja dividir a tela -- como, por exemplo, o Globo Play que está rolando a partida. Toque no ícone do aplicativo e segure até aparecer um menu suspenso;

- Nesse menu, selecione "Abrir no modo tela dividida";

- O app vai ser exibido em uma barra no topo da tela. Selecione o segundo outro aplicativo para dividir a tela - como o email do trabalho, por exemplo.

Os dois apps serão exibidos ao mesmo tempo no display. Assim você consegue trabalhar e assistir a partida da Copa ao mesmo tempo.

O iPhone não oferece essa funcionalidade de forma própria, mas na App Store os usuários podem buscar por apps de "Split Screen View" (para iOS) que cumprem essa função.