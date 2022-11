SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta sexta-feira (25), as centrais sindicais decidiram em conjunto que vão pedir ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o salário mínimo de 2023 seja de R$ 1.342. Elas vão apresentar a ele a proposta em dezembro, em reunião presencial.

Participaram da reunião CUT, UGT, CSB, CTB e Força Sindical. O cálculo do valor do reajuste foi feito com base no INPC e o crescimento do PIB (4,6%) de 2021. O salário mínimo hoje é de R$ 1.212.

Para os demais anos, as centrais defendem a abertura de uma mesa de negociação para a definição de uma nova política

Na reunião, dirigentes defenderam apresentar a Lula a realização de um revogaço na área trabalhista, assim como previsto para a área ambiental, com questões pontuais em relação à reforma trabalhista (como a volta da ultratividade e as homologações no sindicato), mas que também envolva as questões referentes a segurança e saúde do trabalho.

As centrais sindicais também decidiram apoiar a PEC de Transição.