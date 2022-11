BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os jogadores da seleção brasileira ganham R$ 1,3 bilhão por ano. Juntos, eles geram mais riqueza do que 4.926 municípios cujo PIB, isoladamente, é menor, segundo o IBGE. O país conta com 5.570 cidades.

Os dados de rendimentos foram compilados pela Sports Value com base em fontes abertas. Levou em consideração 21 jogadores. Para os demais, não há informações disponíveis, segundo Amir Somoggi, diretor da consultoria.

No cálculo, estão incluídos salários mensais, bônus e receitas advindas da exploração da imagem de cada esportista.

Somente o atacante Neymar, cujos rendimentos totalizam R$ 276 milhões por ano, ganha mais do que 36,5% das prefeituras do país (3.536, no total).

VEJA QUANTO GANHA CADA UM DOS JOGADORES (EM R$, POR MÊS)

Neymar Jr. (PSG): R$ 23 milhões;

Bremer (Juventus): R$ 11,5 milhões;

Casemiro (Manchester United): R$ 9,5 milhões;

Marquinhos (PSG): R$ 7,1 milhões;

Vinicius Jr. (Real Madrid): R$ 5,5 milhões;

Alisson (Liverpool): R$ 5,1 milhões;

Lucas Paquetá (West Ham): R$ 4,5 milhões;

Ederson (Manchester City): R$ 4,3 milhões;

Éder Militão (Real Madrid): R$ 4,2 milhões;

Fabinho (Liverpool): R$ 4,1 milhões;

Raphinha (Barcelona): R$ 4,1milhões;

Rodrygo (Real Madrid): R$ 3,5 milhões;

Fred (Manchester United): R$ 3,4 milhões;

Thiago Silva (Chelsea): R$ 2,8 milhões;

Alex Telles (Sevilla): R$ 2,7 milhões;

Bruno Guimarães (Newcastle): R$ 2,5 milhões;

Alex Sandro (Juventus): R$ 2,4 milhões;

Richarlison (Tottenham): R$ 2 milhões;

Everton Ribeiro (Flamengo): R$ 1,16 milhão;

Gabriel Martinelli (Arsenal): R$ 950 mil;

Weverton (Palmeiras): R$ 300 mil.