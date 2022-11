BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Banqueiros presentes ao evento da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) nesta sexta-feira (25) chamaram a atenção para a presença das principais lideranças do PT ao lado de Isaac Sidney, que comanda a entidade.

Reservadamente, a reportagem ouviu dois dos presentes. A avaliação de ambos, que presidem importantes instituições financeiras do país, foi a de que Lula deverá escolher um dos nomes presentes ao evento para comandar a Economia.

Nos bastidores, assessores próximos do presidente eleito afirmam que a escolha dos integrantes da comitiva à Febraban serviria de teste.

O petista não pôde comparecer porque se recupera de uma cirurgia.

Ao lado do presidente da Febraban sentou-se Fernando Haddad e, de outro, o deputado Alexandre Padilha. Os dois banqueiros ouvidos também destacaram a proximidade de Sidney com Reinaldo Lopes, um dos homens-forte de Lula na campanha em Minas Gerais ?que virou palco de intensa disputa entre o petista e Jair Bolsonaro (PL).

Haddad compareceu ao evento representando Lula. Reafirmou aos presentes, insistentemente, segundo relatos, que estava ali a serviço do presidente eleito e não como futuro ministro.

O comando da federação avalia como pacífico e conciliador o clima do encontro. Daniella Marques, presidente da Caixa Econômica, e Ricardo Forni, vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do Banco do Brasil, compareceram ao evento.