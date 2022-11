RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os gabaritos preliminares oficiais da prova objetiva do concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão previstos para serem divulgados nesta terça (29), a partir das 19h, no site da organizadora do concurso. Os candidatos terão até as 18h de sexta-feira (2) para apresentar recurso.

Cada resposta correta vai somar um ponto para o candidato, enquanto cada resposta errada subtrairá um ponto. Serão eliminados os candidatos que tiverem menos de dez pontos na prova de conhecimentos básicos, menos de 21 pontos na prova de conhecimentos específicos ou menos de 36 pontos totais.

Os gabaritos definitivos após os recursos, bem como o resultado final das provas objetivas, serão divulgados em 22 de dezembro.

Nessa data também ocorrerá a convocação para a avaliação biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação. Esses procedimentos são responsáveis por atestar elegibilidade para as vagas destinadas, respectivamente, a pessoas com deficiência e a pessoas negras.

A criação de bancas de heteroidentificação racial costuma gerar polêmicas por questionar a autodeclaração. Desde 2017, entretanto, o STF (Supremo Tribunal Federal) considera constitucional a utilização dessas bancas para evitar fraudes em concursos públicos. A lista de classificação geral só deverá ser divulgada após essas avaliações, em data ainda a ser definida.

Mais de um milhão de pessoas se candidataram e concorrem a mil vagas de técnicos do seguro social, cujo salário é de R$ 5.905,79.

A primeira etapa do processo seletivo ocorreu no último domingo (27) e foi marcada por confusão e atrasos. Em Guarulhos (Grande São Paulo), após espera de mais de 2 horas, as provas foram canceladas. Os candidatos que concorrem à gerência executiva do INSS nesta cidade terão que fazer o exame em outra data, como informou, em nota, a banca organizadora.

Não é o primeiro problema que a Cebraspe encontra na organização do concurso. O período de inscrições teve que ser prorrogado devido a instabilidade no site e houve atraso na divulgação dos locais de prova.

Lista **** Na internet os candidatos reclamaram de salas cheias, da falta de fiscalização e do nível de dificuldade das questões de conhecimento específico. A prova teve 3 horas e 30 minutos e contou com 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Para a advogada especialista em direito previdenciário e professora no AlfaCon, Fernanda Helene, a primeira etapa do processo seletivo foi fiel ao edital e contou com cerca de 20% de questões de nível alto de complexidade.

Pela primeira vez o concurso contará com uma segunda etapa de seleção, constituída por um curso de formação, que deverá ser feito por todos os candidatos classificados na prova objetiva. Essa etapa é eliminatória e classificatória.

Para a advogada, a mudança é positiva. "Essa etapa de qualificação prepara os novos servidores para suas atribuições diárias no INSS, principalmente, na análise de processos e atendimento ao público".

O curso terá carga horária de 180 horas presenciais e ocorrerá em tempo integral. Os candidatos matriculados receberão um auxílio financeiro equivalente à metade da remuneração inicial do cargo.

A nota final no concurso será composta pelo somatório da pontuação das duas fases do concurso.

A convocação para essa etapa e a divulgação de data de início e local de realização do curso serão feitas em edital específico.