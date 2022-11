O painel de oportunidades de emprego da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o “Vagou, Juiz de Fora”, ofertou novas vagas na última segunda-feira (28), sendo que a de Gerente Comercial chega a um salário de quase R$ 5 mil. Ao todo, são mais de 760 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade.

Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto. Na página, o candidato encontra informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.



Movimentador (cadastro reserva)

Auxiliar de Serviços Gerais (3)

Auxiliar de Serviços Gerais (1)

Auxiliar de Serigrafia (1)

Auxiliar de Produção (2)

Fiscal de Loja (5)

Auxiliar de produção (2)

Operador de telemarketing (230)

Fiscal de loja (3)

Gerente comercial (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Chapeiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Motorista carreteiro (10)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”.

