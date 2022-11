SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a uma disputa entre aliados de Gilberto Kassab (PSD), homem forte de Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Marco Vinholi, presidente do diretório estadual do PSDB, o Sebrae-SP adiou a eleição para a escolha de sua nova diretoria nesta terça-feira (29).

Como mostrou o Painel, Guilherme Afif Domingos, próximo de Kassab e coordenador da transição de Tarcísio, tem articulado para que Guilherme Campos, também do PSD, seja o próximo diretor-superintendente do Sebrae-SP. Marco Vinholi, por sua vez, tem a expectativa de continuar no posto depois de ter apoiado o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições estaduais.

Ex-presidente do Sebrae Nacional, Afif é uma liderança histórica do setor empresarial e tem sido um crítico do que vê como partidarização do Sebrae-SP com a chegada de Vinholi ao comando. Como mostrou o Painel, ele tem colocado tucanos em cargos importantes da instituição desde que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) forçou uma mudança de comando na instituição e derrubou Wilson Poit para colocar o aliado, em setembro.

O adiamento pode ser considerado uma vitória inicial de Afif, já que os tucanos contavam com a recondução nesta terça.

O diretor-superintendente é escolhido por votação dos 13 conselheiros, o que aconteceria na reunião. No entanto, em meio à pressão da disputa entre kassabistas e PSDB-SP, a maior parte deles não compareceu, e o encontro foi cancelado por falta de quórum. Os únicos presentes foram os representantes do Governo de São Paulo, alinhados a Garcia.

Os conselheiros ligados a instituições mais próximas a Afif, como Banco do Brasil e Sebrae Nacional, por exemplo, não compareceram.

Segundo o regimento do Sebrae, uma nova reunião deve ser marcada com três dias de antecedência.