RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Os 6.948 candidatos que disputam as sete vagas da gerência executiva de Guarulhos no concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) farão a prova no dia 11 de dezembro, informou a Cebraspe, organizadora da seleção. A prova para os candidatos da cidade da Grande São Paulo foi cancelada após confusão e atraso no último domingo (27).

Segundo a Cebraspe, a consulta aos locais de prova será liberada nesta quarta (30), no site do concurso.

Nas redes sociais, os candidatos que realizariam a prova no prédio da UNG (Universidade de Guarulhos) reclamaram que a demora foi de mais de 2 horas -a prova estava marcada para começar às 13h. Uma das alunas disse que pelo menos 300 pessoas estavam sem sala.

Em nota divulgada no site da seleção, a empresa afirmou que a aplicação da prova não aconteceu por intercorrências no local, mas não explicou qual foi o problema. A Cebraspe afirmou que "o ocorrido não compromete a continuidade do concurso para os candidatos que concorrem às demais gerências executivas e que estão mantidas as provas aplicadas para esses candidatos." A prova foi feita em outras 116 cidades, em um total de 1.592 locais, informou a empresa.

A banca já havia enfrentado outros problemas na organização do concurso. O período de inscrições teve que ser prorrogado devido a instabilidade no site e houve atraso na divulgação dos locais de prova.

Na manhã desta terça foi liberada a consulta ao gabarito individual, no site oficial do concurso, para os candidatos das cidades onde a prova foi aplicada. Mais de um milhão de pessoas se candidataram e concorrem a mil vagas de técnicos do seguro social, cujo salário é de R$ 5.905,79.