BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Congresso aprovou o projeto de lei das criptomoedas que, na prática, só obriga as empresas do ramo a terem sede no país para oferecerem criptoativos.

A ideia inicial, defendida pelo Banco Central, era definir regras claras para atuação de gigantes, como a Binance e a Bitso, equiparando essas empresas com as corretoras tradicionais do mercado financeiro.

Um dos pilares dessa medida era a segregação patrimonial, separação entre os recursos dos clientes e o da corretora ?forma de garantir que o investidor seja ressarcido em caso de falência da companhia.

Essa exigência foi retirada do texto para que ele fosse aprovado. Segundo o relator, o deputado Expedito Netto, não havia consenso na Câmara em torno desse tema.

Agora, caberá ao Banco Central a regulamentação do projeto e, segundo interlocutores do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, as regras serão duras.

A segregação será ponto pacífico. O regulador considera risco muito elevado deixar o mercado seguir sem que haja algum tipo de proteção patrimonial para os investidores.

Outro ponto será a política de "know your client" [conheça seu cliente, em inglês], para evitar que as corretoras de criptos sejam veículos de lavagem de dinheiro.

Pessoas que acompanharam a tramitação do projeto afirmam que, diante da resistência dos parlamentares ?muitos foram convencidos pelo lobby de empresas? o BC optou por ter "qualquer projeto" aprovado a ter "nenhum projeto".

Essa situação, ainda segundo relatos, se repetiu em outros projetos do sistema financeiro, como o marco legal de câmbio.

Em todos, o Congresso acabou aprovando um "projeto conceitual" que, posteriormente, teve as regras definidas na regulamentação.