RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Bancos, Correios e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) terão horário de atendimento especial durante o jogo da seleção brasileira, nesta sexta (2). A partida em que o Brasil enfrentará a seleção de Camarões está marcada para começar às 16h e é a última da fase de grupos da Copa.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e o INSS anunciaram horários reduzidos de atendimento em todos os dias em que o Brasil estiver em campo. Os Correios divulgaram horário especial apenas para os jogos da primeira fase --os detalhes sobre o atendimento a partir das oitavas de final ainda serão divulgados.

FUNCIONAMENTO DE BANCOS, CORREIOS E INSS

Bancos

Em nota divulgada no último dia 17, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou que, nos jogos com início previsto para as 16h, os bancos fecharão duas horas antes do início das partidas ? às 14h, no horário de Brasília. O horário de funcionamento das agências depende da localização dos estados.

Das 9h às 14h, nos estados com horário igual ao horário de Brasília

Das 8h às 13h, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília

Das 7h às 12h, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília

Os canais digitais e as salas de autoatendimentos funcionarão normalmente.

INSS

As agências do INSS também fecharão duas horas antes do início dos jogos. O atendimento pela Central 135 será suspenso 30 minutos antes do início da partida e retomado 30 minutos após o final.

Das 7h às 14h, nos estados com horário igual ao horário de Brasília

Das 7h às 13h, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília

Das 7h às 12h, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília

O atendimento eletrônico pelo site e pelo aplicativo do Meu INSS funcionará normalmente.

Agência dos Correios

As agencias dos Correios e as unidades de distribuição fecham uma hora antes do início da partida ?às 15h, no horário de Brasília.

Fechamento às 15h, nos estados com horário igual ao horário de Brasília

Fechamento às 14h, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília

Fechamento às 13h, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília

O chat e o Fale Conosco do site dos Correios funcionarão normalmente, bem como o atendimento eletrônico pelo telefone.