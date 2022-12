BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Gilson Rodrigues é presidente do G10 Favelas, bloco de líderes e empreendedores que atua em mais de 180 comunidades no país. Nesta terça-feira (6), ele e seu grupo estarão na B3 em uma cerimônia simbólica: o toque do sino, que marca a abertura de capital de uma empresa, representará o encontro dos empresários das comunidades com o mercado financeiro.

"Pode apostar, em dois anos e meio, duas de nossas empresas abrirão o capital na B3", disse Rodrigues ao Painel S.A.

No ritmo em que as duas empresas avançam, não é de se duvidar.

Na pandemia, o G-10 lançou umas delas ?a Favela Brasil Express. A empresa de logística faz entregas para moradores de dez comunidades no país porque, pelos sites de ecommerce, eles não conseguem receber as mercadorias em suas casas ?o endereço não é válido.

Na hora da compra pelas redes tradicionais, os moradores das comunidades colocam o endereço da central da Favela Brasil Express, que faz o produto chegar até o comprador.

"O faturamento no ano passado foi de R$ 7 milhões e, neste ano, devemos dobrar", disse Rodrigues.

No ano passado, a empresa fez um "IPO na favela" ?recebeu recursos dos moradores que, em troca, foram remunerados em 3,86% ao ano, mais que a poupança, por exemplo.

O grupo também tem um banco, o G10 Bank. Começou oferecendo empréstimos e, a partir de 15 de dezembro, passará a ser um banco digital, abrindo contas correntes em todo o país.Na B3, o grupo vai se encontrar com investidores para mostrar que as favelas são um pólo de negócio como qualquer outro e dão resultado.

Em julho, a comitiva foi aos EUA e tocou o sino da Bolsa de Nova York (EUA).

Durante o evento, a Bolsa brasileira fará uma doação de R$ 1 milhão em cestas básicas para a campanha Natal Sem Fome.

A ideia do projeto é "transformar a exclusão em startups e empreendimentos de impacto social de sucesso". O objetivo não é arrecadar doações ou patrocínio, mas investimentos que gerem tanto retorno ao investidor quanto o desenvolvimento econômico das comunidades.

O grupo atua em 181 comunidades em 9 estados (SP, RJ, MG, MA, DF, ES, PE, PA, AM). Entre elas estão:

Paraisópolis, Heliópolis, Jardim ngela e Guaianases (SP); Rocinha, Morro do Alemão, Maré e Vigário Geral (RJ); Aglomerado da Serra (MG); Sol Nascente (DF).