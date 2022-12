SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Feirão Limpa Nome da Serasa alcançou o maior número de acordos desde 2016, ano em que o levantamento passou a ser feito.

Desde que o feirão começou, em 29 de novembro, mais de 4,5 milhões de acordos foram realizados, número 18% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

O evento, que atrai empresas dispostas a oferecer descontos no momento em que parte dos trabalhadores está com a primeira parcela do 13º salário no bolso, é feito anualmente no mês de novembro e no começo de dezembro.

Devido ao recorde, o feirão, que se encerraria nesta segunda (5), foi prorrogado até 23 de dezembro nas plataformas virtuais da Serasa.

A Serasa lista alguns motivos para o alto volume de acordos nesta edição: o pagamento de débitos com Pix e a baixa da negativação instantânea do nome, que são inovações deste ano, além de política agressiva de descontos (percentuais de abatimento que chegaram a 99% em alguns casos).

Além disso, a participação inédita de Caixa Econômica Federal e Enel também contribuíram com o recorde.