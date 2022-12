BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os auditores fiscais da Receita Federal em São Paulo entregam nesta terça-feira (6) um pedido à equipe de transição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) pela recondução de Felipe Salto ao comando da Secretaria da Fazenda.

A carta é assinada pelo conselho de representantes e a diretoria executiva do Sinafresp (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo).

Nela, os auditores afirmam que o trabalho de Salto uniu os esforços dos servidores, gerando melhorias na prestação de serviços, liberação de créditos acumulados para o setor produtivo e a geração de superávit fiscal. Salto deixará o cargo com cerca de R$ 37 bilhões no caixa.

O manifesto é divulgado em meio a rumores sobre a possível chegada de Paulo Guedes ao secretariado de Tarcísio. O ministro da Economia, rosto do bolsonarismo nas finanças do país, não confirma publicamente o convite do governador eleito.

Próximo ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Salto vinha sendo cotado para assumir a Secretaria do Tesouro Nacional, mas a disputa de forças na equipe do PT, que consolidou a indicação de Fernando Haddad ao Ministério da Fazenda, tornou o convite formal a Salto mais distante.

No governo de São Paulo, o economista assumiu a pasta em abril, substituindo Henrique Meirelles ?ele próprio foi cotado para ser ministro da Fazenda, mas perdeu forças logo após a eleição.

Em São Paulo, diante das novas movimentações na equipe de transição de Tarcísio, ainda não há uma sinalização de quem será o nome da próxima gestão para o cargo.

Procurado, Salto não comentou sobre seu futuro na administração pública. Disse estar grato aos auditores. "Ao longo desses quase oito meses à frente da Fazenda, pude conhecer auditores fiscais de altíssimo valor, sem os quais o financiamento das ações essenciais do Estado não existiria", afirmou.