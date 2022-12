A segunda edição do projeto “Espaço Emprego JF” terá dois mutirões com total de 1.100 vagas de trabalho, para contratação imediata, em diversos cargos em Juiz de Fora. Eles acontecerão em dois dias, no Espaço Cidade, localizado no Parque Halfeld, na Av. Barão do Rio Branco, 2234 – Centro.

No sábado, 10 de dezembro, a empresa Cercred, especializada em prestação de serviços de Contact Center e recuperação de crédito, oferecerá mil oportunidades. Na segunda-feira, 12, o grupo Project, de consultoria empresarial, receberá currículos para mais de cem vagas abertas, mais banco de currículos para diversas áreas. Ambas empresas se inscreveram em chamada pública, aberta pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) no último mês.

Para participar dos mutirões, os interessados deverão comparecer com o currículo voltado à oportunidade pretendida. A ação integra o programa “GerAÇÃO JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic).

Confira os horários para cada vaga disponível:

Empresa: Cercred

Mil vagas

Dia 10/12 (sábado)

Horário: 8h às 17h

Supervisor de atendimento

Pré-requisitos: Ensino médio completo e mínimo de 18 anos; experiência em liderança; Disponibilidade total de horário.

Benefícios: Salário compatível com o mercado; Auxílio-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche ou babá, auxílio-educação especial.

Descrição: Executar as rotinas diárias; gerir a equipe de atendimento, visando a superação das metas, na adequação aos padrões e processos, na excelência e no atendimento prestado ao cliente; treinar e acompanhar os novos membros da equipe, participando e orientando-os no atendimento aos clientes; solucionar dúvidas dos operadores; gerar informações através de relatórios gerenciais.

Auxiliar de limpeza

Pré-requisitos: Ensino fundamental completo; experiência em serviços de copa e limpeza.

Benefícios: Salário; seguro de vida coletivo; vale-refeição; vale-transporte; após três meses de experiência, plano de saúde e odontológico.

Descrição: Serviços de copa e limpeza.

Horário: das 11h às 20h.

Monitor de qualidade

Pré-requisitos: Ensino Médio Completo; disponibilidade para trabalhar em escala rotativa; comunicativo, proativo, criativo, comprometido e empático.

Benefícios: Salário compatível com o mercado; Auxílio-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche ou babá, auxílio-educação especial.

Descrição: Acompanhamento diário ao atendimento telefônico e via whatsapp realizado pelos operadores, visando a verificação da qualidade das negociações; Monitoração dos atendimentos por meio online, lado a lado ou por gravações; preparação de orientações às áreas envolvidas para melhoria de processos e performance, além de apontamentos e sugestões; avaliação de erros no sistema e falhas no processo que possam impactar na qualidade do atendimento ao cliente; construção de relatórios com o desempenho dos operadores; ministração de treinamentos com técnicas e métricas de atendimento.

Técnico em suporte Jr

Pré-requisitos: Ensino superior completo ou cursando na área de tecnologia da informação; experiência comprovada como técnico em suporte; boa comunicação verbal e escrita, dinamismo, proatividade e conhecimento em Excel; conhecimento de Microsoft Windows e pacote office (Word, Excel, Access, Power Point); conhecimento em rede e Linux pode ser um diferencial; disponibilidade para trabalhar em escala rotativa.

Benefícios: Oferecemos salário compatível com o mercado; Auxílio-alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche ou babá, auxílio-educação especial.

Descrição: Assistência em administração de computadores e suporte aos usuários de hardware e software, envolvendo a montagem, reparos e configurações.

Horário: 44 horas e uma folga semanal.

Analista de planejamento

Pré-requisitos: Ensino superior completo ou cursando na área de administração ou afins; experiência em MIS/Planejamento com conhecimento na ferramenta Power BI e/ou Pentaho; conhecimento avançado em Excel; disponibilidade total para trabalhar em escala rotativa.

Benefícios: Salário compatível com o mercado; VT e VR; Plano de saúde e odontológico (após período de experiência).

Descrição: Rotina de planejamento; desenvolvimento e análise de dashboard.

Horário: 44 horas e uma folga semanal.

__________________________

Empresa: Grupo Project (contratação para diversas empresas)

Cem vagas + banco de currículos

Dia 12/12 (segunda-feira)

Horário: 9h às 17h

Vagas Imediatas:

Vendedor(a)

Recepcionista

Assistente/auxiliar administrativo

Atendente

Garçom

Caixa

Auxiliar de cozinha

Serviços gerais

Estágios variados

Corretor

Balconista

Farmacêutico

Mais banco de talentos para diversas áreas.



Cidades de atendimento: Juiz de Fora, Três Rios e Barbacena.