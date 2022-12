SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A startup do setor imobiliário Loft divulgou nesta quarta (7) a demissão de mais 312 funcionários do grupo, que engloba a Loft México, a Credihome by Loft, a CredPago, a Vista, a 123i e a Foxteratua, com atuação no Brasil e no México.

Segundo comunicado da empresa, o corte corresponde a 12% do quadro de 2.600 funcionários. A empresa não informou quais áreas e cargos foram atingidos.

No total, a empresa demitiu 815 trabalhadores neste ano como parte do seu plano de reestruturação para a integração de suas empresas adquiridas.

"Diversos processos entre a plataforma Loft e as empresas adquiridas foram simplificados com a reestruturação, gerando mais sinergias entre as empresas do grupo que proporcionarão aumento da eficiência operacional e potencializarão ainda mais nossos resultados", afirma a empresa em nota.

Os ex-funcionários terão extensão do plano de saúde para o titular e dependentes por dois meses, apoio ao processo de recolocação profissional e facilitação da participação no plano de stock options (opção de compra de ações da empresa) para as pessoas elegíveis, entre outros benefícios, de acordo com a Loft.

A empresa afirma que os cortes não afetam o atendimento a clientes.

A Loft foi fundada em 2018 em São Paulo, e tem apoio de investidores como Andreessen Horowitz, Fifth Wall, Thrive Capital, QED Investors e Monashees.

Em abril, a startup concluiu o processo de integração com a CrediHome, empresa de crédito imobiliário que movimentou R$ 3,43 bilhões em financiamentos em 2021. Na ocasião, 159 funcionários foram demitidos, e a empresa afirmou que o quadro do grupo estava 6% maior, mesmo após os desligamentos.

Em setembro, a empresa anunciou sua entrada no mercado de compra e venda de casas, projetando um salto das então 80 mil propriedades listadas no seu sistema para mais de 110 mil até o final deste ano.