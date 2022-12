SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Google planeja fundir a equipe que trabalha no serviço de localização Waze com o grupo que supervisiona o aplicativo Maps, em meio a pressão para enxugar operações e cortar custos, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira (7).

A empresa quer juntar os mais de 500 funcionários do Waze com o grupo Geo, responsável pelos produtos Maps, Earth e Street View, a partir de sexta-feira, de acordo com uma porta-voz do Google.

Ainda segundo o jornal, a presidente-executiva do Waze, Neha Parikh, deve deixar o cargo após um período de transição. O Google afirma que planeja manter o Waze como um serviço autônomo e não vai realizar nenhuma demissão durante reorganização.

A empresa diz esperar que a reestruturação reduza o trabalho de mapeamento sobreposto nos produtos Waze e Maps.

"O Google continua profundamente comprometido com a marca exclusiva do Waze, seu aplicativo amado e sua próspera comunidade de voluntários e usuários", disse a porta-voz em comunicado.