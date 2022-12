O Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) seleciona profissionais da educação para formar cadastro de reserva na área de Construção de Instrumentos de Avaliação, Monitoramento e Banco de Itens. São oito processos seletivos destinados a educadores de diferentes disciplinas. As inscrições devem ser feitas on-line até às 12h do dia 26 de dezembro.

Até 20 candidatos serão selecionados para compor cada cadastro de reserva nas áreas de Matemática, Pedagogia e Letras; e, no máximo, 12 candidatos para Geografia, História, Biologia, Física e Química.

Para se inscrever, é necessário acessar a página de Processos Seletivos do CAEd, selecionar o processo seletivo de interesse e preencher o formulário. Ao final, o candidato deve anexar o currículo em formato PDF, com tamanho máximo 2MB.

É obrigatório que os interessados tenham graduação completa na área escolhida para inscrição no processo, além de disponibilidade para viagens. Também é desejável que o postulante tenha experiência profissional comprovada de, pelo menos, um ano de docência em sala de aula da Educação Básica na disciplina escolhida para o processo seletivo. É esperado, ainda, que a pessoa tenha experiência profissional na construção de instrumentos de avaliação ou na produção de itens para projetos de avaliação em larga escala, conhecimento em análise de dados educacionais, entre outras atribuições.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais presenciais. A formação do cadastro de reserva é para a nomeação de pessoas a vagas que surgirem no decorrer de seis meses, prazo de validade da seleção. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período a contar da data de publicação do resultado final. A aprovação no processo seletivo não garante o direito à contratação.

