BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) se reuniu na manhã desta quinta (8) com o ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, na sede do ministério da Economia, em Brasília.

Haddad é candidato ao posto de ministro da Fazenda do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro com Guedes reforça a tendência de que seja o ex-prefeito de São Paulo o escolhido para comandar a área econômica.

A reunião não estava prevista na agenda pública de Paulo Guedes.

Mestre em economia, o ex-ministro se reúne em Brasília com Lula para discutir assuntos sobre a área, como a PEC da Transição, e tem sido um representante do petista aos empresários. O nome de Haddad, no entanto, não agrada parte do empresariado.

O nome de Haddad já é dado com certo entre aliados e membros do governo de transição. Falta o anúncio ?com expectativa para a próxima terça (13), dia seguinte à diplomação de Lula no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ele já havia sido cotado para a Fazenda já em 2018, quando Lula era candidato antes de ser preso, e voltou à mira ao final do segundo turno, após ser derrotado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

Desde então, tem circulado com o presidente eleito em diversos eventos: foi ao Egito para a COP-27, maior conferência global sobre o clima, e o acompanha nos eventos mais importantes em Brasília.

Entre aliados, já está dado que ele será o novo ministro ?assim, é também apresentado a parlamentares, lideranças partidárias e players do mercado.