LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS0 - A greve dos tripulantes da TAP Air Portugal, que acontece nesta quinta (8) e sexta-feira (9), provocou o cancelamento de 360 voos, afetando milhares de brasileiros com bilhetes da empresa, que é companhia aérea com maior número de ligações entre o Brasil e à Europa. O sindicato da categoria já aprovou mais cinco dias de paralisação até o fim de janeiro.

Embora a TAP tenha anunciado o cancelamento dos voos ainda em 21 novembro, oferecendo possibilidade de reembolso ou de remarcação para os passageiros afetados, vários viajantes do Brasil relatam dificuldades para conseguir os benefícios. Muitos também se queixam de problemas no contato com a empresa.

É o caso do engenheiro de software pernambucano Affonso Henrick, que viajaria de Recife para o Porto, com uma escala Lisboa, partindo na noite de quinta-feira (7). Com a greve, o segundo trecho da viagem, ligando as duas cidades portuguesas, não aconteceu.

Ele conta que não recebeu qualquer aviso prévio da TAP sobre a greve ou sobre o cancelamento de seu voo de ligação.

"Eu só descobri um dia antes, quando fui fazer o check-in", afirma. "No aeroporto em Recife, a funcionária me disse que o voo estava cancelado e que não havia o que fazer. Que era para eu ver quando chegasse a Lisboa."

Na manhã desta quinta-feira (8), horas após desembarcar, ele buscava alternativas junto ao balcão de informações da empresa no aeroporto de Lisboa, mas já pensava em completar o trajeto até o Porto de ônibus.

Embora outros passageiros também relatem terem sido pegos desprevenidos com a greve, o clima era de tranquilidade no aeroporto da capital portuguesa, com pouca movimentação nas áreas de atendimento da empresa.

Apesar da tranquilidade no terminal, passageiros usaram as redes sociais e fóruns online para reclamar de problemas para conseguir remarcações e reembolsos da companhia.

Em nota, a TAP afirmou que todos os passageiros foram comunicados sobre a greve, tendo diferentes possibilidades de reembolso e remarcação.

"A decisão [de cancelar os voos] foi comunicada aos clientes a 21 de novembro, que puderam então remarcar os seus voos voluntariamente. Entre 23 e 25 de novembro, a TAP comunicou a cada cliente o cancelamento dos voos, avisando que receberiam uma mensagem com o novo voo ou que poderiam então pedir o reembolso. Entre 25 e 28 de novembro, os clientes receberam um novo voo. Todos os passageiros que não pretendam a proteção recebida podem pedir a remarcação dos voos ou pedir um reembolso até à data da nova viagem", detalha a empresa.

Segundo a TAP, por conta do número de voos cancelados e do volume de remarcações esperadas, as mudanças têm de ser feitas através da centra de atendimento da empresa. "A alteração pode ser feita uma vez, sem qualquer custo e sem alteração de tarifas".

A empresa diz ainda que, no Brasil, todos os serviços e canais de atendimento ao cliente estão funcionando normalmente, incluindo ainda uma equipe de prontidão nos aeroportos.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. A entidade e a TAP estão em processo de revisão do acordo no âmbito do plano de reestruturação da empresa. Segundo um balanço apresentado pela entidade, houve adesão total à paralisação no primeiro dia.

Diante da dimensão da situação, o tribunal arbitral do CES (Conselho Econômico e Social) determinou a operação de serviços mínimos durante a greve.

Nas operações como Brasil, foi estabelecido que deve haver pelo menos um voo de ida e outro de volta para o Rio de Janeiro e para São Paulo nos dois dias de greve. A TAP voa para 11 capitais brasileiras.

Segundo a empresa, nesta quinta-feira (8), a operação seguia dentro do planejado.

"Até às 11:30, dos 148 voos previstos para hoje, a TAP já operou os 78 previstos. Dos 64 voos de serviços mínimos previstos para hoje, a TAP já operou os 42 previstos. Apenas um voo de ida-e-volta para a Guiné-Bissau foi cancelado, mas devido a falta de passageiros. Para o dia de amanhã foi cancelado mais um, para a Praia, e pelo mesmo motivo", diz a empresa.

A TAP diz que "lamenta profundamente a situação, que prejudica os clientes, a companhia e o país" e que continua disponível para negociar com os sindicatos.

Segundo a associação de direitos ao consumir Deco Proteste, os passageiros afetados pelas greves têm a "direitos quanto à assistência assegurada pela companhia aérea, como alojamento, comida, bebida ou chamadas telefônicas ou reembolso do valor da reserva".

"Quando há um cancelamento de voo motivado por uma circunstância extraordinária, o passageiro tem direito ao reembolso ou a marcar nova viagem em data que seja da sua conveniência, sem limitações determinadas pela transportadora ou acréscimo de custos", completa a entidade.