SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, grandes redes varejistas, que tiveram de se reinventar para manter vendas e serviços durante a pandemia, se reúnem nesta quinta-feira (8) para tentar traçar novas diretrizes corporativas na gestão de seus funcionários.

Batizado de "First Movers Community", o grupo conta com cerca de 170 executivos de RH de empresas como McDonalds, XP Inc., Tetra Pak, Alelo, Ambev, iFood, Natura, Uber, Nestlé e Unilever.

O evento, organizado pela escola internacional de negócio da StartSe, acontecerá na sede da escola, em São Paulo. A comunidade tem como objetivo conectar lideranças de companhias tradicionais e startups para discutir as mudanças no mercado.