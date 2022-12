SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As equipes dos aplicativos Google Maps e Waze ?utilizados para indicar rotas entre destinos? vão passar a trabalhar juntas. As plataformas continuarão sendo as mesmas, segundo o Google.

O Waze foi adquirido em 2013 e, mesmo com a fusão, atuava de forma independente. Agora, mais de 500 funcionários serão absorvidos pela divisão Geo, segundo informações do Wall Street Journal e do site 9to5Google.

Como resultado, uma organização supervisionará o Google Maps, o Street View, o Google Earth e o Waze. O objetivo é reduzir a sobreposição relacionada ao mapeamento.

Segundo o 9to5Google, nenhuma demissão está planejada, embora o Waze não tenha mais CEO próprio.

O Google disse, em nota para o WSJ, que "permanece profundamente comprometido com a marca exclusiva do Waze, seu aplicativo amado e sua próspera comunidade de voluntários e usuários". A empresa acrescentou que o aplicativo permanecerá separado do Google Maps.

A principal razão para esta fusão das equipes do Waze e do Google Maps, segundo o site El Español, deve-se a uma otimização de recursos devido à conjuntura econômica atual.

Até hoje, o Google Maps vem tirando algumas funções do Waze , como alertas de radar e mais. A Google tem estado presente no Waze para trazer inclusive o YouTube Music como mais um dos serviços integrados, como é o caso do Spotify para música deste app de navegação.