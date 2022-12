RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Usuários do Gmail, serviço de e-mail do Google, relataram instabilidade na plataforma neste sábado (10). O site Downdetector, que registra reclamações do tipo, mostrou um pico de 149 notificações às 12h01. No Twitter, internautas do Brasil e de outros lugares do mundo fizeram seus registros.

Dentre as queixas notificadas no Downdetector, 58% foram em relação a não receber e-mails, 26% em relação a conexão com o servidor e o restante foi referente à transmissão.

No Twitter, rede social que geralmente é procura quando há falhas em outras redes e aplicativos, pessoas sinalizam que não conseguem nem receber nem enviar e-mails e reclamam que o serviço está fora do ar.

Internautas fora do Brasil também relatam problemas. O Express Technology, veículo de notícias sobre tecnologia da Índia, afirmou que o Gmail apresenta falhas globais e que o Google está trabalhando para mitigar os danos. Há pelo menos relatos nos Estados Unidos e na Escócia.

A Folha de S.Paulo procurou o Google Brasil para entender o ocorrido, mas não obteve resposta até o momento.