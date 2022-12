SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O bilionário Elon Musk, dono da rede social Twitter e CEO da empresa automotiva Tesla, foi vaiada por uma multidão após subir ao palco, em um show do comediante Dave Chappelle, em São Francisco (EUA), no último domingo (11), segundo informou o site britânico "The Guardian".

"Senhoras e senhores, façam barulho para o homem mais rico do mundo", disse Chappelle.

Musk então subiu ao palco -com um público estimado em 18 mil pessoas- e levantou os braços achando que seria recebido com aplausos, o que não aconteceu.

"Controvérsia, amigo. Parece que algumas das pessoas que você demitiu estão na plateia. Não estava esperando por isso, estava?", reagiu Chappelle a Musk, após as vaias ecoarem.

Segundo o Guardian, Musk -que havia passado o fim de semana fazendo comentários transfóbicos e dizendo que iria processar o médico e imunologista Anthony Fauci- se apresentou numa das cidades tidas com mais progressistas dos Estados Unidos.

"Parece que algumas das pessoas que você demitiu estão na plateia", afirmou Chappelle, ao se referir ao número de funcionários demitidos por ele após a adquirir a rede social por US$ 44 bilhões, em outubro.

"Dave [Chappelle], o que devo dizer?", disse Musk. "Não diga nada. Você está ouvindo esse som, Elon? Esse é o som de uma agitação civil pendente", respondeu o comediante.