SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil @ElonJet, robô dedicado a rastrear voos particulares do bilionário Elon Musk, foi suspenso nesta quarta-feira (14) do Twitter.

A conta criada pelo estudante Jack Sweeney tinha cerca de 500 mil seguidores e tuitava automaticamente quando e onde o avião do dono da rede social decolava ou pousava e a duração de cada viagem.

A suspensão vai de encontro a uma declaração feita em novembro por Musk. "Meu compromisso com a liberdade de expressão se estende até mesmo a não banir a conta que rastreia meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à segurança pessoal", disse.

A suspensão ocorre menos de uma semana depois que Jack Sweeney afirmou, pela sua conta pessoal do Twitter, que o rastreador estava sendo discretamente restringido pela rede social.

Sweeney publicou um print de uma suposta mensagem do Slack do Twitter que mostrava Ella Irwin, líder de segurança da empresa, pedindo a sua equipe para aplicar um filtro de visibilidade à conta. As versões do Facebook e do Instagram do ElonJet continuam no ar.

Quando Musk veio ao Brasil, em maio, o perfil estimou um custo de cerca de US$ 58 mil (R$ 307 mil, no câmbio atual) para a viagem de ida e volta. O bilionário voou ao interior de São Paulo a bordo do jato executivo Gulfstream G650ER, avaliado em US$ 66 milhões (R$ 350 milhões),

"A compra do Twitter para nós aqui foi como um sopro de esperança", afirmou o presidente Jair Bolsonaro (PL) na ocasião, emendando que a "liberdade é a semente do futuro".

Em janeiro, antes de o empresário anunciar a compra da rede social, Jack Sweeney chamou a atenção ao recursar uma oferta de US$ 5.000 (R$ 26 mil) de Musk para excluir ElonJet.

Sweeney afirmou que o valor oferecido não era suficiente comparado ao que ele ganhava com o perfil. "O dinheiro não substitui fatores como o prazer", disse ele à CNN dos Estados Unidos, na ocasião.